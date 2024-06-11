English Русский
News
11 June 2024

Блокировку пиратских «зеркал» полностью доверили Роскомнадзору

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Ранее решение принимало Минцифры. Теперь, уверены депутаты, процесс борьбы с дубликатами нарушающих авторские права сайтов будет заметно упрощён.
Изображение создано с помощью Canva AI

Сразу во втором и третьем чтениях был принят закон, призванный упростить борьбу с сайтами-«зеркалами». Он вносит изменения в статью 15-6-1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Законопроект №537002-8 был внесён группой депутатов во гласе с главой ИТ-комитета Госдумы Александром Хинштейном.

Текущее законодательство предусматривает такой механизм блокировки: при обнаружении в интернете копии пиратского сайта, информация об этом направляется в Минцифры, которое в течение суток принимает мотивированное решение о признании данного ресурса копией заблокированного сайта («зеркалом»), направляя затем копию решения владельцу сайта и в Роскомнадзор.

Далее РКН в течение суток обязан обеспечить взаимодействие с хостерами, операторами связи и поисковиками, которые, в свою очередь, в течение суток после получения от надзорного ведомства соответствующей информации, должны ограничить доступ к копии пиратского ресурса и прекратить выдачу сведений о нём в поисковой системе.

Новым законом полномочия по принятию такого решения передаются от Минцифры Роскомнадзору.

Кроме этого, из существующего законодательства будет исключена норма о взаимодействии с поисковиками, «распространяющими в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации». Очевидно, теперь это будет касаться всех платформ, независимо от того, направлена ли их реклама на РФ или нет. То есть любые поисковики обязаны будут прекратить выдачу соответствующих ссылок.

Часть поправок вступит в силу с момента официального опубликования закона (после одобрения Совфедом и подписи президента), и это коснётся обязанностей поисковиков. Передача полномочий Минцифры Роскомнадзор и чать других связанных с этим норм вступит в законную силу 1 октября 2024 года.

Минцифры 149-ФЗ 139-ФЗ 156-ФЗ зеркала пиратский сайт

Similar articles

Минцифры напомнило о возможности подать документы в вузы через «Госуслуги»
В России создаётся единая платформа биометрических сервисов
Минцифры предлагает взимать с бизнеса сбор за иностранный софт
Госслужащим готовят новую «Среду» общения
Открытое письмо к YouTube и Google: Хватит помогать цензурировать Рунет
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт