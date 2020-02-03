Январский дайджест преследований за слова

Перед самым Новым годом РосКомСвобода сделала дайджест «мыслепреступлений декабря», которые продемонстрировали отсутствие у российских властей намерений сменить подход к восприятию выражения россиянами собственного мнения на более либеральный. Январь 2020 года получился не менее богатым на события, связанные с преследованиями за публикации в интернете.

В самом начале января в Татарстане правоохранительные органы провели обыск у жителя Набережных Челнов Карима Ямадаева, снявшего веб-сериал «Судья Грэмм» про суд над пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. По словам главы юридической службы «Апология протеста» Алексея Глухова, обыск проводился в рамках дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Оперативно-следственные мероприятия также прошли у родителей Ямадаева и в офисном помещении.

Правозащитник Рузиль Мингалимов сообщил, что Ямадаева допросили в Следственном комитете и отпустили со статусом свидетеля. В конце декабря прошлого года Ямадаева вызвали в полицию и расспрашивали про первую серию веб-сериала «Судья Грэмм», в которой Пескова и Сечина приговорили к смертной казни. В ролике в числе подсудимых также есть и Владимир Путин. Ямадаев рассказал, что идея сериала, где события разворачиваются в 2022 году, принадлежит ему, он также срежиссировал первую серию и снялся в роли судьи.

Позже от адвоката Павла Терентьева из международной правозащитной организации «Агора» стало известно о том, что Ямадаев задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). После публикации о задержании Ямадаева у Терентьева отобрали подписку о неразглашении, сообщили «Медиазоне» в «Агоре». Впоследствии на заседании в субботу Набережночелнинский городской суд санкционировал арест подозреваемого до 29 февраля.

На жителя Татарстана завели дело о призывах к терроризму. Он снял видео о суде над Путиным и Сечинымhttps://t.co/hIhw9Kfg54 — Meduza (@meduzaproject) January 11, 2020

Запись — эпизод веб-сериала «Судья Грэмм» — начинается с предупреждения о том, что ее авторы не преследуют цели пропагандировать насилие или разжигать ненависть, а все совпадения с реальными лицами — случайны.

Затем обыск прошёл у ещё одного набережно-челнинского активиста Ильмира Шакурова из-за всё того же ролика. У активиста изъяли технику, после чего увезли его в Следственный комитет.

Обыск проводился по делу о призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Согласно постановлению, следствие «получило информацию», что Шакуров может быть причастен к «совершению преступлений», а «по месту его жительства могут находиться средства совершения преступления».

Сотрудники Центра «Э» вызвали жителя Калининграда Николая Горелова (Кириченко) на допрос в Следственный комитет. Против него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК). Он опубликовал во «ВКонтакте» литературную заметку, в которой, по его словам, «поднимались всякие темы, которые нелицеприятны с точки зрения нашего государства, в том числе и про насилие над мирным населением со стороны Красной Армии».

Это несколько вымышленных монологов — например, от лица доярки из Северной Кореи, пенсионера из Смоленска, водопроводчика из Китая, похищенной спецслужбами Северной Кореи японки, Иосифа Сталина (из столовой при вино-водочном заводе «Унылый Роджер» в девятом круге ада) и Адольфа Гитлера (пивного бара «Варево Дьявола» в седьмом круге ада).

Адвокат Горелова Мария Бонцлер отмечает, что привлечение к уголовной ответственности за размещение литературного текста — довольно странная практика: «Это художественное произведение, там говорят его герои. Это не может считаться каким-то принижением или оскорблением».

Житель Вологды, попытавшийся через интернет продать монету со свастикой, стал фигурантом административного дела о демонстрации запрещенной символики. Полицейские обнаружили фотографию монеты со свастикой на одном из сайтов бесплатных объявлений. Правоохранители установили автора объявления, им оказался 43-летний безработный вологжанин. На него был составлен протокол о демонстрации нацистской символики в интернете (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Октябрьский районный суд Краснодара отменил штраф из-за интервью изданию «Юг. МБХ медиа», ранее назначенный «Эковахте» по статье об участии в деятельности проекта нежелательной организации «Open Russia» (ст. 20.33 КоАП). Об этом ОВД-Инфо сообщил адвокат Михаил Беньяш.

В октябре 2019 года мировой суд Краснодара расценил интервью координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи изданию «Юг. МБХ медиа» как участие в деятельности проекта нежелательной организации «Open Russia» (ст. 20.33 КоАП) и оштрафовал «Эковахту» на 60 тысяч рублей, а ее руководителя на 30 тысяч рублей. Апелляцию на штраф Рудомахе Октябрьский суд не удовлетворил, адвокат отметил, что будет подавать кассационную жалобу. В середине января текущего года тот же суд рассматривал апелляцию на штраф «Эковахте» и отменил решение мирового суда о штрафе.

В Москве сотрудники ФСБ провели обыск у активистки «Левого сопротивления» Дарьи Полюдовой и журналистки «Градус ТВ» Ольги Сапроновой по делу о призывах к нарушению территориальной целостности России (статья 280.1 УК). Об этом сообщила «МБХ медиа» гражданская активистка Алла Наумчева.

«Обыск связан с какими-то двумя видеороликами, фигурирует статья 280.1. Известно точно, что обыск проводили сотрудники ФСБ, туда же Сапронову забрали на допрос в качестве свидетеля», — сказала она.

Наумчева отметила, что обыски у Сапроновой и Полюдовой могут быть связаны, так как в ходе следственных действий, по словам родственников, звучала фамилия активистки.

Судья Мещанского райсуда Москвы Анна Сокова арестовала Полюдову на срок до 13 марта. В данный момент активистка помещена в СИЗО.

Дарья Полюдова арест до 13 марта. Ее мама пишет в комментах. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220484140436271&id=1315085766 Опубликовано Юрием Тимофеевым Четверг, 16 января 2020 г.

Полюдовой инкриминированы части 1 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму; до 4 лет) и часть 2 статьи 205.2 кодекса (публичное оправдание терроризма через интернет; от 5 до 7 лет).

Полюдова отказалась признать вину и сообщила судье о ряде процессуальных нарушений. По словам обвиняемой, ей инкриминируются «призывы к сепаратизму и референдуму на Курильских островах и оправданию терроризма в социальных сетях».

Советский районный суд Казани оштрафовал на 2 тысячи рублей активистку Лиану Тимерханову за картинку «ВКонтакте», на которой глава МВД по Татарстану Артем Хохорин предстал в образе Адольфа Гитлера со свастикой на руке.

Активистка рассказала, что 14 января она опубликовала фото «в одном из пабликов». Спустя четыре дня к ней пришли полицейские и составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда нацистской символики). В этот же день прошло заседание суда.

Тимерханова пообещала обжаловать решение суда, но при этом признала его «справедливым». «Действия Хохорина и силовиков сейчас действительно напоминают фашистов», — сказала активистка. Ее претензии к полиции вызваны задержанием противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью.

Татарстан в этот раз стал своеобразным рекордсменом по числу заведённых против активистов дел. Менделеевский районый суд Республики признал местного жителя Радислава Федорова виновным в возбуждении ненависти или вражды (ст.20.3.1 КоАП РФ) за публикацию двух видеороликов во «ВКонтакте». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Одно из видео называлось «Димон, ты кто такой».

Фёдоров хотел обжаловать это решение, но Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Менделеевского районного суда. Как пояснил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Павел Терентьев, защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

На обвиняемую в «распространении порнографии» ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову из Комсомольска-на-Амуре завели очередное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. В данный момент она находится под домашним арестом.

Комик Александр Долгополов уехал из России после того, как стало известно о возбуждении против него уголовного дела за шутки, прозвучавшие в одном из его шоу, выложенном на YouTube. Артист обвиняется в оскорблении чувств верующих. Возможно, заявление на него написал некий житель Орехово-Зуева, религиозные чувства которого задел вышеупомянутый стендап.

В Вологодской области снова будут судить автора публикации о «сказочном» Путине. Теперь Юрию Шадрину, уже за повторное нарушение закона о «недопустимой критике власти», грозит штраф до 200 тысяч рублей (ранее он был оштрафован на 30 000 рублей).

Случаются в делах «о мыслепреступлениях» и небольшие курьёзы. Житель Кургана пожаловался в Следственный комитет на комментарий адвоката, который расценил, как клевету. Прямая речь защитника появилась в СМИ, но следователь не смог открыть публикацию и написал отказ в возбуждении дела.

В Пензе местного жителя Михаила Коломойцева вызвали «на беседу» в Центр «Э» из-за репоста ролика «Победобесие (обязательно к просмотру в России)» во «ВКонтакте». Пока следователи лишь интересовались о его отношении к содержанию ролика, а также — не состоит ли он в каких-либо организациях и политических партиях.

Российские журналисты выступили в защиту арестованного в Дагестане коллеги — редактора издания «Черновик» Абдулмумина Шакирова, который обвиняется в финансировании террористической организации.

Поводом для обвинений послужило единственное интервью Гаджиева с проповедником, который руководил благотворительной организацией и позднее был обвинен в связях с терроризмом в соответствии с законодательством о борьбе с экстремизмом, которое критики правительства считают слишком расплывчатым.

Впоследствии следователи арестовали Гаджиева и обвинили его в том, что его интервью в части, касающейся благотворительной организации, привело к общественному финансированию якобы террористической деятельности организации. Ключевой свидетель правительства, поддержавший вину Гаджиева, появился в суде с синяками и заявил, что его заставили давать показания под пытками.

Сторонники Гаджиева настаивают, что в своих статьях в «Черновике» он последовательно выступал против экстремизма в регионе и называют обвинения в адрес журналиста в поддержке террористических организаций «абсурдными». Ведущие журналисты российских СМИ записали видеообращение в его поддержку.

Требуя освобождения Гаджиева, участники видео заявляют, что журналист не должен сидеть в тюрьме или преследоваться за свою профессиональную деятельность.

В Екатеринбурге на активиста Михаила Никитина составили протокол об оскорблении президента Владимира Путина в комментарии к публикации в Facebook, в котором оппозиционер ни разу не упоминает ни имени, ни должности президента. В протоколе, составленном по части 3 ст. 20.1 КоАП, указано, что в мае 2019 года мужчина оставил комментарий к публикации правозащитного проекта «Апология протеста» о пострадавшем во время акции протеста, в котором «выразил неуважение» к президенту России.

«Подобное было и двадцать лет назад. И тоже пугали войной. Война, тем более гражданская, ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») пугает. Он, ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло»), не уверен, что мусора, обнищавшие после уничтожения банков в стране, за идею будут свои мусорские семьи класть под топор, буквально только ради того, чтобы ***** (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») со своими ****** (оскорбительный эпитет в отношении евреев) сидели у власти», — цитируют комментарий в протоколе. Полицейские сочли, что в этой публикации Никитин писал о Путине.

Второй кассационный суд отклонил жалобу на приговор фигуранту «московского дела» и блогеру Владиславу Синице. Ранее его признали виновным в призыве расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов и приговорили к пяти годам колонии. «Приговор оставили без изменений»,— сказал судья.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил Анастасию Шевченко, обвиняемую по делу о «нежелательной организации», под домашним арестом, однако смягчил условия его содержания. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

По его словам, Шевченко разрешили совершать телефонные звонки, прогулки, а также общаться со всеми, кроме свидетелей. Уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации (284.1 УК) в отношении Анастасии Шевченко возбудили 21 января. Дело было возбуждено по доносу переехавшего из Украины в 2014 году Сергея Рулева. Вину активистка не признала.

Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу о «нежелательной организации», разрешили совершать телефонные звонки, прогулки, а также общаться со всеми, кроме свидетелей https://t.co/AVXBiiJNO6 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 29, 2020

В Уфе вызвали в ФСБ журналистов, которые писали о деле Айрата Дильмухаметова — политика, который хотел баллотироваться на пост главы Башкортостана, но его арестовали, возбудив пять уголовных дел по «экстремистским» и «террористическим» статьям. В частности, шеф-редактора «Эха Москвы» в Уфе Руслана Валиева вызвали из-за интервью, которое Дильмухаметов дал радиостанции в мае 2018 года. За него политика преследуют по обвинению в сепаратизме.

Красноярские полицейские задержали Артема Загребельного, который проходит подозреваемым по делу о применении насилия к оперативникам ФСБ (часть 2 статьи 318 УК). При задержании полицейские сказали, что на Загребельного поступил материал от местного управления ФСБ: на его странице «ВКонтакте» якобы нашли публикацию, которая попадает под статью об оскорблении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). О каком посте идет речь, пока неясно: протокол на Загребельного не составили, сотрудники МВД сказали, что проводят проверку, и отпустили молодого человека после беседы. Возможно, речь идёт о тексте Загребельного, опубликованном «Медиазоной».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу блогера Руслана Соколовского, который в 2017 году был осужден по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») за видео об РПЦ и ловле покемонов в храме.

«Прежде всего мы жаловались на незаконное и необоснованное заключение под стражу, когда Руслан несколько месяцев провел в СИЗО. Также мы оспариваем и домашний арест», — говорит адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков, пояснив также, что он и его подзащитный считают эти обе меры пресечения необоснованными и чрезмерными. Еще в жалобе говорится о том, что заявитель считает необоснованным вмешательство государства в сферу выражения «личного мнения гражданина».

В Калининградской области полиция возбудила административное дело о демонстрации свастики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ) за репост во «ВКонтакте». Владислав Шенец репостнул на свою страницу сатирический видеоролик, в котором объединены кадры из мультфильма «Том и Джерри», изображения свастики, герба и мелодии гимна СССР.

По запросу ФСБ замначальника управления культуры города Черняховск Игорь Ерофеев провел исследование и пришел к выводу, что Владислав Шенец демонстрировал нацистскую атрибутику и символику. Защищает парня адвокат «Агоры» Станислав Селезнев.

Против калининградца возбудили административное дело за репост видоса из «Тома и Джерри» «с изображением сватистики, герба и мелодии гимна СССР», пишет глава Агоры Павел Чиков. Речь идёт об этом ролике: https://t.co/YUN2zVSbiG pic.twitter.com/wBr6A32dwV — Лентач (@oldLentach) January 31, 2020

Военный следственный отдел СК по Калужскому гарнизону отказался возбуждать уголовное дело об избиении и пытках электрошокером сотрудниками ФСБ по заявлению жителя Калуги Ивана Любшина, обвиняемого по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Активист подавал заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК). Недавно к делу Любшина об «оправдании терроризма», которое ему вменяют правоохранители за комментарий в ВК, подключились адвокаты РосКомСвободы.

«Мы будем добиваться для Любшина оправдательного приговора и восстановления справедливости по факту бесчеловечного отношения и пыток в отношении него», — заявил ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начались прения по делу бывшего координатора регионального отделения «Открытой России» Максима Верникова, которого обвиняют в сотрудничестве с «нежелательной организацией». Прокуратура требует для активиста 300 часов обязательных работ. По сути, рассказывает «Медиазона», уголовным делом для Верникова обернулись посты во «ВКонтакте», походы на конференции и показания засекреченного свидетеля.

Несмотря на достаточно удручающие новости наступившего года, хочется рассказать о позитивном событии, «догнавшем» нас уже на исходе года 2019-го. СК признал незаконным уголовное преследование разработчика Фёдора Власова, который создал сторонний Android-клиент для «ВКонтакте» Kate Mobile. Все обвинения с него сняты.

Напомним, Власова арестовали в ноябре 2018 года в Перми. Его обвинили в том, что он вступил в переписку во «ВКонтакте» с несовершеннолетней гражданкой России и уговорил её выслать ему обнажённые фотографии. Следствие вышло на Власова, так как IP-адреса автора сообщений зарегистрированы на его прокси-сервере. Этот сервер он зарегистрировал, чтобы украинские пользователи Kate Mobile обходили блокировку соцсети.

Разработчик провёл 3,5 месяца в московском СИЗО «Водник», затем его перевели на полугодовой домашний арест. В августе меру пресечения изменили на залог.

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