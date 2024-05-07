LinkedIn получила 1034 запроса на данные пользователей

Социальная сеть для поиска деловых контактов LinkedIn во второй половине 2023 года получила 1034 запроса на данные пользователей. Из них 416 пришлось на США, далее с большим отрывом идут Франция (289), Индия (84), Германия (81) и другие страны.

Все запросы затронули в общей сложности 3049 аккаунтов. Процент запросов, по которым в LinkedIn предоставили некоторую информацию, составляет 60% (1442 аккаунта).

Число запросов на удаление контента по итогу отчетного периода составило 151. Из них 97 сделали США, 19 — Бразилия, 9 — Турция.

Платформа приводит статистику и по фейковым аккаунтам. Так, во второй половине минувшего года автоматизированная защита заблокировала 90,5% поддельных учётных записей, деятельность остальных 9,5% была остановлена вручную.

Источник: LinkedIn

Преследует LinkedIn и спам с мошенничеством. За отчётный период компания проактивно удалила таких 108,3 млн материалов и ещё 404,7 тыс. — после жалоб пользователей.

Много было удалено и контента, нарушающего нарушающего Политику профессионального сообщества соцсети. Так, 231 882 материала заблокировали за информацию, содержащую угрозы и оскорбления, 73 962 — за контент c изображением насилия, 53 793 — за дезинформацию.

Источник: LinkedIn

Помимо этого LinkedIn получила 1490 жалоб, касающихся авторского права. Общее количество зарегистрированных нарушений составило 1885. Соцсеть предприняла действия по 87% из них.

В России LinkedIn заблокирована с 2016 года.

👉 Отчёт о прозрачности за первую половину 2023 года