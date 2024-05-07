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7 May 2024

LinkedIn получила 1034 запроса на данные пользователей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Речь идёт о второй половине 2023 года.

Социальная сеть для поиска деловых контактов LinkedIn во второй половине 2023 года получила 1034 запроса на данные пользователей. Из них 416 пришлось на США, далее с большим отрывом идут Франция (289), Индия (84), Германия (81) и другие страны.

Все запросы затронули в общей сложности 3049 аккаунтов. Процент запросов, по которым в LinkedIn предоставили некоторую информацию, составляет 60% (1442 аккаунта).

Число запросов на удаление контента по итогу отчетного периода составило 151. Из них 97 сделали США, 19 — Бразилия, 9 — Турция.

Платформа приводит статистику и по фейковым аккаунтам. Так, во второй половине минувшего года автоматизированная защита заблокировала 90,5% поддельных учётных записей, деятельность остальных 9,5% была остановлена вручную. 

 

Источник: LinkedIn

 

Преследует LinkedIn и спам с мошенничеством. За отчётный период компания проактивно удалила таких 108,3 млн материалов и ещё 404,7 тыс. — после жалоб пользователей. 

Много было удалено и контента, нарушающего нарушающего Политику профессионального сообщества соцсети. Так, 231 882 материала заблокировали за информацию, содержащую угрозы и оскорбления, 73 962 — за контент c изображением насилия, 53 793 — за дезинформацию. 

 

Источник: LinkedIn

 

Помимо этого LinkedIn получила 1490 жалоб, касающихся авторского права. Общее количество зарегистрированных нарушений составило 1885. Соцсеть предприняла действия по 87% из них.

В России LinkedIn заблокирована с 2016 года. 

 

👉 Отчёт о прозрачности за первую половину 2023 года

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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