Система поиска запрещённой информации привела в суд

Как сообщает «Ъ», Арбитражный суд Москвы на днях принял решение о приостановлении рассмотрения иска IT-компании «Социальная лаборатория» к компании «Вектор Икс» по делу о разработке информационной системы поиска запрещенной информации в СМИ и соцсетях («Мониторинг интернет-ресурсов» — ИС МИР).

Большинство исков, по данным картотеки Арбитражного суда, связаны с взысканием понесенных убытков. И еще в январе этого года к «Вектор Икс» был подан иск Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ) о взыскании убытков и процентов в общем размере 69,7 млн руб. за использование чужих денежных средств.



Стало известно, что ГРЧЦ подал иск к компании-субподрядчику за предоставление ответчику софта в рамках выполнения контракта на разработку системы поиска запрещенной информации. По мнению экспертов, споры между подрядчиками могут привести к отключению части функционала необходимого программного обеспечения, а сам процесс поиска информации в заблокированных соцсетях станет еще более затруднён технически.

В 2021 году компания «Вектор Икс» выиграла тендер на разработку IT-системы ИС МИР-1, который проводил ГРЧЦ. Сумма контракта составила 57,8 млн руб. ИС МИР должна была стать одним из элементов системы контроля за интернет-пространством, наряду с системой «Чистый интернет».



Гендиректор «Вектор Икс» Александр Широков сказал «Ъ», что не знает, в чем заключаются претензии ГРЧЦ:

«Все договорённости выполнены, деньги по заключенным договорам выплачены. У нас есть свое ПО, в которое мы встраивали софт "Социальной лаборатории"».

Он отметил, что компания имеет свое программное обеспечение, в которое встраивали софт компании «Социальная лаборатория».

В пояснительной записке к техническому проекту закупки на создание ИС МИР говорится, что одной из функций системы является обнаружение и сбор данных из медиаматериалов в сети, а также мониторинг социальных сетей. Однако, как пояснил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев, для сбора информации из заблокированных соцсетей необходимо размещать программу на сервере за пределами РФ или использовать VPN-сервер, так как провайдеры могут ограничить доступ по требованию Роскомнадзора.

Менеджер продуктов Innostage Евгений Сурков объясняет, что владелец ПО теоретически мог встроить в него защиту на случай нарушения договора сублицензии: «Такая защита дает возможность удаленного отключения функционала по инициативе поставщика ПО, что может привести к остановке мониторинга».