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20 March 2025

Жертв мошенников предлагают внести в базу «доверчивых людей»

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Если такие люди попытаются взять кредит или сделать перевод, финансовые организации получат сведения о том, что эти граждане уже самостоятельно переводили деньги преступникам.
Фото: Canva

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков во время обсуждения законопроекта №842276-8, направленного на борьбу с кибермошенничеством, предложил создать базу граждан, которые уже несколько раз становились жертвами мошенников и переводили им деньги.

Если такие люди попытаются взять кредит или сделать перевод, ресурс ЦБ „ФинЦЕРТ“ должен давать сигнал финансовым организациям, чтобы они знали, что речь идет о человеке, который уже самостоятельно переводил деньги преступникам. Тогда банки смогут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснят, насколько она добросовестная.

По его словам:

«Люди сами помогают перевести деньги злоумышленникам, это происходит в десять раз чаще, чем с помощью украденной информации».

Он заверил, что утечек данных быть не должно, поскольку база будет находиться в ведении Центробанка. Речь идет об автоматической оценке их действий — подвержены ли они в конкретный момент влиянию мошенников. Существующие технологии позволяют это оценить. Далее банк в оперативном режиме примет решение, на практике это может занять от пяти до 30 минут, отметил Аксаков.

В Центробанке сообщили, что пока не получали такого предложения. В пресс-службе регулятора уточнили, что у банков уже есть инструменты для борьбы с мошенничеством, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

Законопроект, во время обсуждения которого Аксаков высказался о создании базы «доверчивых людей», были принят 18 марта текущего года в первом чтении. Внесёт ли он в него свою поправку, пока неизвестно.

149-ФЗ 139-ФЗ база данных мошенничество

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