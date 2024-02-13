13 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановление по первому делу о «ключах от Telegram» («Антон Подчасов против Российской Федерации»). На примере этого дела Суд впервые рассмотрел регулирование end-to-end encryption и хранение данных пользователей интернет-сервисов и признал, что «пакет Яровой» угрожает безопасности всех интернет-пользователей. На это обратили внимание «Сетевые Свободы». Интересы заявителя (Антона Подчасова) представлял глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

ЕСПЧ отметил, что он «поражён чрезвычайно широкой обязанностью по хранению, предусмотренной оспариваемым законодательством, и приходит к выводу, что такое вмешательство является исключительно широким и серьёзным». Суд признал нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

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В постановлении ЕСПЧ говорится, в частности, следующее:

• отсутствие обязанности спецслужб предварительно предъявлять судебное разрешение на доступ к интернет-переписке провайдеру интернет-услуг создает особо благоприятные условия для злоупотреблений;

• использование бэкдоров затрагивает всех без исключения пользователей, включая лиц, которые не представляют угрозы законным интересам правительства;



• использование бэкдоров неизбежно сделает технически возможным массовое и неизбирательное наблюдение за личными электронными коммуникациями; также оно может быть использовано преступниками;

• внутреннее законодательство России не обеспечивает адекватных и достаточных гарантий против злоупотреблений, поэтому необходимо использовать альтернативные способы перехвата коммуникаций преступников без ослабления защитных механизмов.

Напомним, в октябре 2017 года Мировой суд Мещанского района города Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. руб. по иску ФСБ за то, что тот отказался передавать силовикам «ключи шифрования» (это нарушило бы права пользователей, лишив их конфиденциальности и тайны переписки). Мессенджер отказался исполнять эти требования, за что был сначала оштрафован, а потом заблокирован на территории РФ.

Российские пользователи возмутились действиями властей, поэтому в рамках кампании «Битва за Telegram» при поддержке юристов «Роскомсвободы» обратились с коллективным иском в суд. Пройдя все инстанции вплоть до Верховного и Конституционного судов, они решили обратиться в Страсбург — осенью 2019 года первые жалобы были зарегистрированы в ЕСПЧ. Позднее к ним добавились остальные. В итоге всего в рамках данной кампании в Европейском суде по правам человека оказалось 23 жалобы, в том числе обращения журналиста Александра Плющева и самого сервиса — Telegram Messenger Inc.

« Это уверенная победа по признанию “закона Яровой” противоречащим Конвенции и международному праву, — заявил Саркис Дарбинян. — Я поздравляю всё гражданское общество и пользователей, которые решили вместе с нам пройти этот процесс до конца и добиться одного из самых знаковых решений по вопросу шифрования коммуникаций в цифровой век. Нас, конечно же, удовлетворяет тот факт, что спустя 5 лет мы добились справедливого решения суда, поставив точку в процессе. Ну а денежную компенсацию российские власти в любом случае сейчас не заплатили бы, даже если бы её присудили, ведь они ЕСПЧ больше не признают и частью международной судебной системы себя не считают».

Юрист назвал решение относительно нарушения ст. 8 Конвенции безоговорочным. Однако, отметил он, выводы по той части жалобы, которая касалась нарушения ст. 13 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство) выглядят странно. Дарбинян напомнил, что российские суды просто не дали судиться в России, отказывая в принятии иска к ФСБ и Роскомнадзору.

«И это отдельное нарушение международного права, которое гарантирует каждому право на справедливое судебное разбирательство в своей стране. Так вот, пятеро судей из семи проголосовали за то, что нет необходимости рассматривать жалобу по нарушению ст. 13, и шестью голосами против одного отклонили требования заявителя о справедливом удовлетворении компенсации. “Улыбнул”, конечно, вывод о том, что “установление факта нарушения само по себе является достаточной справедливой компенсацией за любой нематериальный ущерб, понесённый заявителем”», — рассказал юрист.

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