ЕСПЧ решит – чем закончится «Битва за Telegram»

Юристы «Роскомсвободы» получили письмо от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по «делу Telegram».

Страсбург сообщает, что 13 февраля текущего года будет опубликовано решение по жалобе первого коммуницированного пользователя мессенджера (Подчасова против России, дело №33696/19).



Если суд удовлетворит жалобу первого заявителя по «делу Telegram», то довольно быстро ЕСПЧ сможет объединить все остальные жалобы пользователей и вынести аналогичное решение по ним, уже ссылаясь на прецедентную практику самого суда.



Напомним, в октябре 2017 года Мировой суд Мещанского района города Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей по иску ФСБ за то, что тот отказался передавать силовикам «ключи шифрования», что нарушило бы права пользователей, лишив их конфиденциальности и тайны переписки.



Ранее Роскомнадзор по требованию всё той же ФСБ внёс Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает внесённые туда сервисы хранить и предоставлять силовикам данные пользователей, фиксировать все их действия и взаимодействия, а также хранить переписку и звонки, тоже передавая по первому требованию властям. Помимо этого, ФСБ требовало от администрации мессенджера передать информацию для декодирования зашифрованных сообщений в Telegram.



Мессенджер отказался исполнять эти требования, за что был сначала оштрафован, а уже в апреле 2018 года решением Таганского районного суда заблокирован на территории РФ.



Роскомнадзор предпринимал самые разные попытки отправить в аут Telegram, внося миллионы IP-адресов в реестр запрещённой информации. В результате такого «IP-геноцида» тогда пострадали тысячи интернет-сайтов, никак не связанных с мессенджером.



Российские пользователи были возмущены действиями властей, поэтому в рамках кампании «Битва за Telegram» при поддержке юристов «Роскомсвободы» обратились с коллективным иском в суд. Пройдя все инстанции вплоть до Верховного и Конституционного судов, они решили обратиться в Страсбург, и осенью 2019 года первые жалобы были зарегистрированы в ЕСПЧ, затем к ним добавились остальные. В итоге всего в рамках данной кампании в Европейском суде по правам человека оказалось 23 жалобы.



В 2020 году российские власти, поняв всю тщетность своих попыток заблокировать популярный мессенджер Павла Дурова, объявили о его разблокировке. Но при этом все судебные решения, связанные с ним, не были отменены, а значит “Битва за Telegram” продолжилась.



Летом 2021 года ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы российских пользователей, затем властям РФ в рамках дела Telegram были заданы вопросы про обоснованность законодательства, ограничивающего конфиденциальность и другие права граждан. На это суд получил формальный ответ, основная суть которого – «слежка не нарушает прав граждан». Наши юристы не согласились с таким ответом.



И вот недавно наши юристы получили письмо из Страсбурга, в котором их уведомили, что решение по делу Telegram будет опубликовано 13 февраля 2024 года. Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян по этому поводу заявил:

«Учитывая, что Россия уже как два года не является членом Совета Европы и вышла из Европейской конвенции по правам человека, решение ЕСПЧ, каким бы оно ни было, вряд ли при текущем политическом режиме будет исполнено властями РФ. Однако само по себе вынесение решения по делу имеет важное значение не только ради восстановления исторической законной справедливости.



Я убежден, что рано или поздно “Теплая Россия будущего” вернется в ЕСПЧ, и тогда все вынесенные против России решения Страсбургского суда придется исполнять, а также приводить отечественное законодательство в соответствие со стандартами Конвенции. Помимо этого, решение будет иметь важное значение и для всех остальных стран — членов Совета Европы».

«Особенно это стало актуально в связи с недавной законодательной инициативой Великобритании, вносящей поправки к закону о полномочиях следствия (более известный как „хартия шпиона“) и по сути запрещающей сквозное шифрование, – также отметил эксперт. – Если их примут, то IT-компании не смогут препятствовать властям следить за гражданами, а сам закон может заставить компании установить бэкдоры шифрования и ослабить безопасность пользователей. Техгиганты будут обязаны уведомлять чиновников о продуктах и сервисах, которые могут ограничить доступ правительства к личной информации, включая доступ к персональным данным пользователей за пределами Великобритании».