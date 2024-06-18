ЕСПЧ резко раскритиковал «ретроспективную» практику наказаний за старые посты

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобы нескольких организаций, объявленных «нежелательными», и наказанных за участие в деятельности таких организаций россиян, обнаружив в этом нарушение Европейской конвенции по правам человека, по части права на свободу выражения мнений и свободу объединений. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы».

Правительство России, постановил суд, должно возместить заявителям материальный ущерб (для каждого заявителя он разный), 7500 евро или меньшую сумму в качестве морального ущерба и 850 евро или меньше за расходы и издержки, связанные с судебным процессом.

В рамках рассмотрения дел о «нежелательных организациях», суд в Страсбурге также отметил особую обеспокоенность тем, что ряд заявителей были признаны виновными в размещении гиперссылок на веб-сайты нежелательных организаций, в частности «Открытой России», не только за много лет до того, как они были признаны «нежелательными», но даже до принятия самого закона «О нежелательных организациях».

Ретроспективное применение закона и ожидание, возложенное на заявителей, предвидеть правовые категории, ещё не существовавшие на момент их действий, представляют собой фундаментальную проблему для Суда.

Действия заявителей, в частности размещение гиперссылок, не нарушали какой-либо закон на момент совершения, поскольку рассматриваемые организации ещё не были отнесены к категории «нежелательных». Этот факт фундаментально подрывает утверждение о том, что они действовали умышленно или по неосторожности — элементы, необходимые для установления их вины в совершении правонарушений, в которых их обвиняют.

ЕСПЧ считает, что возложение на заявителей ответственности за предвидение будущих включений представляет собой невозможное и необоснованное бремя. Ожидание, что заявители будут постоянно отслеживать реестр нежелательных организаций и проверять свои веб-сайты, чтобы гарантировать, что ранее опубликованные материалы не были ретроспективно классифицированы как ссылки на «нежелательную» организацию, представляет собой непропорционально «сдерживающее воздействие» на их свободу выражения мнений.

«Сетевые Свободы» отмечают, что:

«Всё это касается не только ст.20.33 КоАП, но и всего набора административных статей об ответственности за посты — ст.20.3 (демонстрация запрещённой символики), ст.20.3.1 (возбуждение вражды), ст.20.3.3 (дискредитация вооруженных сил), ст.20.29 (распространение экстремистских материалов) и целого ряда других».

При этом недавно, заметили правозащитники, Конституционный суд РФ выступил с прямо противоположных позиций.

Напомним, законы о неисполнении Россией решений Европейского суда по правам человека были приняты летом 2022 года. Касаются они дел, по которым решения были приняты после 15 марта того же года. Постановления ЕСПЧ также нельзя будет считать основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Также напоминаем о наших карточках, в которых рассказывается о том, как россиянам быть, если они не оказались неудовлетворены решениями российских судов:



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