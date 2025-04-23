Депутаты хотят запретить рекламу «ведьм, гуру и космоэнергетов»

В Госдуму внесли законопроект №901048-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг». Авторы — председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, её коллега по думской фракции КПРФ Алексей Корниенко, а также депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.
Из пояснительной записки к проекту следует, что он разработан с целью защиты россиян «от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье». Авторы приводят подробный перечень эзотерических специальностей, представителям которых предлагают запретить рекламировать свою деятельность, в том числе в интернете.
Поправки предлагается внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» и в часть 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В документе даётся большой перечень «эзотерических» специальностей, вот часть из них:
По мнению депутатов, услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений. В пояснительной записке также указано:
«С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения. Эти услуги расцениваются большинством нашего общества как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества».
В документе особо отмечено, что законопроект не распространяется на действия религиозных организаций традиционных конфессий. Авторы ссылаются и на опыт других стран, где уже действуют похожие законы. Например, в ЮАР запрещены экстрасенсы и астрологи. В Индии и Китае действуют ограничения на практики, связанные с колдовством и магией. В Саудовской Аравии можно предстать перед уголовным судом за экстрасенсорные практики.
Осенью прошлого года был принят большой пакет поправок, часть которых касалась запрета на сбор религиозных пожертвований, если они совершаются не от лица централизованных религиозных организаций. Блокировать такого рода информацию поручили Генпрокуратуре.
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