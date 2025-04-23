Депутаты хотят запретить рекламу «ведьм, гуру и космоэнергетов»

В Госдуму внесли законопроект №901048-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг». Авторы — председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, её коллега по думской фракции КПРФ Алексей Корниенко, а также депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

Из пояснительной записки к проекту следует, что он разработан с целью защиты россиян «от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье». Авторы приводят подробный перечень эзотерических специальностей, представителям которых предлагают запретить рекламировать свою деятельность, в том числе в интернете.

Поправки предлагается внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» и в часть 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В документе даётся большой перечень «эзотерических» специальностей, вот часть из них:

Астролог — консультирует и делает прогнозы на основе астрономических явлений, положений небесных тел и гороскопов.

Алхимик — утверждает, что способен трансформировать физическое и эмоциональное состояние человека через эзотерические практики.

Аура-диагност — заявляет о способности выявлять энергетические дисбалансы в организме и предлагает способы их коррекции.

Маг — занимается обрядами и ритуалами, не входящими в практики официально признанных религий.

Гуру (духовный наставник) — предлагает методики и рекомендации по личностному и духовному развитию вне рамок признанных религий.

Ведьма — утверждает, что может воздействовать на людей, события или объекты с помощью магических и колдовских практик.

Космоэнергет — использует методы "космоэнергетики" для предполагаемого улучшения физического и эмоционального состояния.

Рейки-мастер — заявляет о способности передавать "универсальную энергию" через тело для воздействия на здоровье клиента.

Специалист по тантре — проводит консультации и тренинги по тантрическим практикам, включая их духовные и сексуальные аспекты.

Таролог — интерпретирует карты Таро для предсказания событий и анализа жизненных ситуаций клиента.

Хиромант — читает по линиям ладони, консультирует по личным предрасположенностям и вероятным событиям в будущем.

Чакролог — утверждает, что может анализировать и корректировать энергетическое состояние организма через работу с чакрами.

Эзотерические услуги — любые духовные, обрядовые и ритуальные практики вне официальных религий, направленные на влияние на личность.

Энерготерапевт — заявляет о способности энергетически воздействовать на человека для улучшения его физического и эмоционального состояния.

По мнению депутатов, услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений. В пояснительной записке также указано:

«С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения. Эти услуги расцениваются большинством нашего общества как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества».

В документе особо отмечено, что законопроект не распространяется на действия религиозных организаций традиционных конфессий. Авторы ссылаются и на опыт других стран, где уже действуют похожие законы. Например, в ЮАР запрещены экстрасенсы и астрологи. В Индии и Китае действуют ограничения на практики, связанные с колдовством и магией. В Саудовской Аравии можно предстать перед уголовным судом за экстрасенсорные практики.

Осенью прошлого года был принят большой пакет поправок, часть которых касалась запрета на сбор религиозных пожертвований, если они совершаются не от лица централизованных религиозных организаций. Блокировать такого рода информацию поручили Генпрокуратуре.