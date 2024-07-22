ООН рассмотрит жалобу на замедление Twitter в России

Как сообщил правозащитный проект «Сетевые Свободы», ООН приступает к рассмотрению индивидуального обращения российских политиков и журналистов о применении технологии DPI для замедления Twitter (X), которое началось в России весной 2021 года. Жалобу на действия российских властей в комитет по правам человека (КПЧ) международной организации подали журналист Евгений Фельдман, бывшие московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Вадим Коровин, а также вологодский политик и общественник Евгений Доможиров.
Авторы жалобы отмечают:
Также, по словам авторов обращения, ограничение скорости доступа к сервису Twitter было реализовано, скорее всего, c помощью технологии DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов). Для этого использовались технические средства противодействия угрозам — оборудование, устанавливаемое в сетях операторов и провайдеров в рамках закона о «суверенном рунете».
КПЧ ООН предложил российским властям до 2 января 2025 года представить свои объяснения.
О том, почему россиянам даже после выхода России из Совета Европы стоит продолжать подавать жалобы на незаконные действия властей и цензуру, мы ранее рассказывали в наших карточках:
➡️ Не только в ЕСПЧ. Куда обращаться после выхода России из Совета Европы?
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