Открытое письмо к YouTube и Google: Хватит помогать цензурировать Рунет

Мы, нижеподписавшиеся представители гражданского общества, призываем YouTube и его материнскую компанию Google предпринять чёткие и решительные действия в ответ на запросы и распоряжения российских властей о блокировке.

Мы знаем, что c конца 2021 года за неоднократное нарушение российского законодательства на Google дважды накладывались штрафы, общая сумма которых превысила 29 млрд руб. Кроме того, миллионные штрафы назначались компании за неудаление запрещённой информации на её ресурсах, включая YouTube.

В 2022 году, после того как средства компании Google в 1 млрд руб. были изъяты со счетов в России для исполнения решения суда по ангажированному делу провластного телеканала «Царьград», а в офисе Google прошли обыски, компания объявила о банкротстве своей дочерней компании в Российской Федерации и закрыла для россиян все сервисы монетизации и рекламы.

Несмотря на это, мы признательны за то, что Youtube по-прежнему работает в стране и остаётся основной онлайн-платформой, где независимые издатели, медиа, блогеры и общественные организации, деятельность которых была по тем или иным причинам запрещена либо ограничена на территории Российской Федерации, могут делиться своим контентом и взаимодействовать со своей российской аудиторией, живущей в условиях информационной блокады и суверенного интернета.

YouTube, одна из крупнейших и наиболее влиятельных платформ видеохостинга в регионе, служит важной площадкой для российских независимых медиа, преследуемых политиков и правозащитных организаций, которые занимаются защитой прав человека в условиях репрессий. В то же время мы очень обеспокоены тем, что компания, похоже, помогает российским цензорам заглушать правозащитные и антивоенные голоса.

С февраля 2024 года YouTube заблокировал на территории России несколько видео об уклонении от военной службы, включая ролики каналов «Дозор в Волгограде» и «Школа призывника».

Также YouTube по требованию Роскомнадзора уведомил об угрозе блокировки всего канала «Как теперь?» правозащитного проекта «ОВД-Инфо» за некое нарушение формальных обязанностей иностранного агента по предоставлению отчётности, что никак не связано с содержанием роликов на канале, которые имеют сугубо правозащитный и просветительский характер. Ещё несколько уведомлений о блокировке получил канал правозащитной организации «Роскомсвобода», «Общество Защиты Интернета», а также авторский канал журналистов Екатерины Котрикадзе и Тихона Дзядко за видеоматериалы о VPN.

21 мая 2024 года, после значительной огласки, вызванной освещением в российских независимых медиа, YouTube разблокировал как минимум три вышеуказанных видео. Однако эти видео по-прежнему отсутствуют в поисковой выдаче хостинга в России.

YouTube должен понимать, что российские нормы законов об информации, на основании которых просит блокировку Роскомнадзор, противоречат как самим принципам и правилам YouTube, так и международным стандартам в области прав человека. Европейский суд по правам человека в делах «Каблис против России», «Энгельс против России», а также «Флавус, Харитонов, Булгаков против России» неоднократно устанавливал размытость российских норм права в части ограничения доступа к информации и их очевидное противоречие Европейской конвенции о защите прав человека.

В Заключительных замечаниях по восьмому периодическому докладу Российской Федерации от 1 декабря 2022 года (СCPR/C/CO/RUS/8) Комитет по правам человека ООН выразил обеспокоенность сообщениями о блокировке тысяч интернет-сайтов и ресурсов, а также ряда платформ социальных сетей, и призвал в срочном порядке отменить все законы, необоснованно ограничивающие свободу выражения мнений. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (HR/PUB/11/04) в свою очередь требуют от частных компаний избегать содействия оказанию неблагоприятного воздействия на права человека в рамках своей деятельности и устранять последствия такого воздействия в случае, когда оно имело место.

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на эти важные вопросы прав человека на вашей платформе.

Мы понимаем, с какими трудностями сталкивается ваша компания, когда её просят соблюдать законы, нарушающие международные и региональные стандарты в области прав человека и используемые для цензуры и подавления свободы слова. Однако мы уверены, что у вашей компании есть инструменты для противостояния попыткам цензуры со стороны российских властей и защиты прав пользователей.

Поэтому мы призываем вас оценивать все распоряжения и запросы о блокировке с точки зрения международных стандартов в области прав человека и не подчиняться тем из них, которые ограничивают доступ к защищенным выражениям, в том числе оспаривать их всеми доступными правовыми средствами.

Мы надеемся на ваше внимание к этому вопросу и готовы к диалогу и сотрудничеству для поиска решений, которые будут отвечать интересам всего сообщества YouTube.

Среди подписантов такие организации, как Access Now, «Роскомсвобода», «ОВД-Инфо», «Теплица социальных технологий», «Репортеры без границ (RSF)» и другие. Полный список подписей был отправлен в YouTube.

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