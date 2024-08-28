Российские операторы связи начали самостоятельно «ускорять YouTube»

Отечественные провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube, рассказал «Ъ» источник в одном из операторов связи и подтвердили два других собеседника на телеком-рынке. Такие решения компании принимают, исходя из отсутствия официального объявления властей о причинах замедления работы сервиса в России.



По словам одного из собеседников издания, внедрение решений, позволяющих обойти «замедление», уже доходит до десятков случаев по всей стране. Некоторые операторы фиксированного интернета в РФ заявляют клиентам, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов».



В СМИ выяснили, что у части операторов в рамках такого решения пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google (GGC) на европейские серверы, которые не замедляются или которые работают более стабильно. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС и «Ростелекоме» отказались от комментариев. «Ъ» направил запрос в Роскомнадзор.



Отраслевые эксперты объяснили «Ъ», что операторы связи ищут способы привлечь новых абонентов, используя средства обхода замедлений YouTube, поскольку официальный запрет на использование платформы отсутствует. Операторы считают, что это снижает риск привлечения к ответственности. Однако, манипуляции с трафиком могут нести риски по статьям Административного кодекса, вплоть до лишения лицензии.



Адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов города Москвы Екатерина Абашина отметила, что у операторов связи есть ответственность за невыполнение требования осуществлять блокировки по единому реестру запрещённых сайтов Роскомнадзора:

«Формально за некачественную фильтрацию трафика через ТСПУ ответственности у операторов нет, так как этим оборудованием управляет Роскомнадзор. Однако манипуляции трафиком со стороны оператора могут нести риски по статьям Административного кодекса об организации работы ТСПУ вплоть до лишения лицензии».

Многие пользователи сами пытаются обойти замедление YouTube. По информации источников СМИ, в РФ выросли продажи WiFi-роутеров с кастомизируемыми конфигурациями и с предустановленными расширенными сетевыми возможностями, включая настроенный VPN.

Напомним, в середине июля текущего года «Ростелеком» предупредил о возможном снижении скорости загрузки и качества видео в YouTube. Оператор заявил о технических проблемах в работе оборудования Google, используемого для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов корпорации (система Google Global Cache, GGC).



Официально власти отрицали, что проблемы в работе популярной платформы связаны с «замедлением», как это произошло раньше с Twitter (теперь — X), и всячески поддерживали версию «Ростелекома» о «деградации оборудования Гугл». Однако ряд IT-экспертов отмечали, что проблемы с работой YouTube на некоторых операторах всё же наблюдаются, и вряд ли они связаны с GGC.



Позже появились противоречивые заявления представителей государства, что к видеосервису есть масса претензий, поэтому его намеренно замедляет РКН. Однако официально об этом озвучено не было.



Тем не менее, российские пользователи заметили значительное ухудшение работы YouTube, пик которого пришёлся на август.