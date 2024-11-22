Чаще всего с Pikabu удалялись экстремизм, суицид и информация про обход блокировок

В третьем квартале текущего года информационно-развлекательное сообщество Pikabu («Пикабу») получило от российских властей 186 запросов. Такие данные приводятся в новом отчёте о прозрачности.

Чаще всего к сервису обращался Роскомнадзор, но также есть уведомления от МВД, Следственного комитета и суда (какого — не указывается), причём три последних госоргана запрашивали информацию о пользователях.

Второй квартал отмечен 178 запросами, первый — 152. Рекордным был 2 квартал 2023 года, когда «Пикабу» было направлено 261 требование от РКН, МВД и даже ФСБ.

Больше всего Роскомнадзор волновали разжигание/экстремизм (47,13% от общего числа запросов), инструкции по обходу блокировок (17,24%), а также информация о самоубийствах (16,09%).

Чаще всего запрещённую информацию власти находили в текстах комментариев (30,46%), затем — в текстах постов (29,89%), а на видео и обособленное изображение пришлось по 12,07%.

Отказ в исполнении требований только один раз получило МВД, когда это касалось информации о пользователе. В остальных случаях сервис удовлетворил требования госорганов.