Токсичная блокировка Discord: реакция чиновников и общества

8 октября текущего года российские пользователи столкнулись со сбоями в работе популярного мессенджера Discord. Уже вечером Роскомнадзор официально подтвердил его блокировку «в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации».
Неизвестно, просчитывала ли власть все последствия, идя на такой шаг, но многим было очевидно — российские пользователи вряд ли отнесутся к этому с одобрением.
За какие именно материалы Роскомнадзор решил запретить Discord, но в реестре запрещённой информации мессенджер отсутствует до сих пор, то есть — операторам связи не было дано задания блокировать его. А вот в реестре надзорного ведомства уже более полутора деятков URL, внесённых туда как самим Роскомнадзором, так и МВД с Роспотребнадзором.
Адреса ссылок не приведены в этом списке, поэтому только исходя из полномочий вышепреведённых госорганов можно предположить о причинах. Наиболее широкие полномочия из этого списка имеет Роскомнадзор, который может внесудебно блокировать порнографические материалы с участием несовершеннолетних, контент с нетрадиционными сексуальными отношениями и призывами к смене пола, а также призывы к обходу государственных блокировок. МВД отвечает за блокировку наркотического контента, а Роспотребнадзор следит за информацией о самоубийствах. В общем, поле для ограничения доступа к Discord в этом наборе весьма широкое.
Примерно об этом же рассказывали государственные СМИ, пытаясь объяснить блокировку мессенджера. К примеру, так информация была подана на «Первом канале»:
«Задумывалась она как площадка для геймеров, а стала анонимным сообществом для преступников. Детская порнография, призывы к экстремизму. Эта же сеть активно используется наркомафией, в том числе для продажи запрещенных веществ несовершеннолетним. Ранее Роскомнадзор отправлял требования удалить почти тысячу материалов. Но все претензии Discord игнорировал».
Было также замечено, что накануне блокировки в VK появилась реклама о небезопасности мессенджера.
«Блокировка Discord — сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются», — заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Блокировка, по его словам, направлена «на обеспечение безопасности российских пользователей».
Решение об ограничении доступа к социальной сети Discord в РФ является закономерным шагом, поскольку у площадки отсутствует внятная модерация и она принципиально игнорирует российские законы, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), гендиректор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.
«Discord добился того, к чему упорно шел еще с 2021 года, когда был включен в список «на приземление», — написал в своём Tg-канале депутат Антон Горелкин. — К сожалению, платформа решила игнорировать законодательство нашей страны, систематически отказывалась удалять контент, признанный неправомерным. Стоит отметить, что речь шла даже не о каких-то материалах политического содержания, а о пропаганде азартных игр и детской порнографии. По всем эпизодам размещения противоправного контента российские власти пытались вести с компанией диалог, но каждый раз своим бездействием она доводила ситуацию до суда и штрафов – а теперь довела до точки невозврата».
Очевидно, такая аргументация мало кого убедила в среде российских пользователей, особенно юного возраста, которые устроили настоящие спам-атаки в комментариях к новостям о блокировке Discord во многих сообществах и группах, требуя вернуть месседжер, а также оставляя самые изощрённые «комплименты» в адрес Роскомнадзора и высшего руководства страны.
Некоторые даже «пошли на поклон» к Екатерине Мизулиной с просьбой как-то повлиять на российские власти. К слову, глава «Лиги безопасного интернета» ранее предупреждала, что:
«Discord очень активно используется на СВО. Есть отдельные закрытые конференции для просмотра видео с дронов и другого оборудования. Дискорд дает самую качественную картинку. Без пикселей. Нет ни одного аналога на текущий момент. Бан платформы был бы ошибкой».
Уже после блокировки озвученный Мизулиной тезис об использовании мессенджера в военных целях повторили многие «антиспецоперационные» блогеры.
«Это серьёзный удар по российским дроноводам. А еще это весьма опасный сигнал. Власти показывают решимость жестко ломать и блокировать даже самые популярные штуки в интернете. Значит, могут и ютуб добить до конца. А жители России останутся в информационном вакууме», — отметил российский военный аналитик Ян Матвеев.
К критике блокировки присоединился вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Депутат отметил, что, по данным Mediascope, в России мессенджером пользуются от 25 до 40 млн человек:
«Он полезен для студентов и преподавателей репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт».
По словам Даванкова, «такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN». «Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей — как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN», — предположил вице-спикер Госдумы. Даванков добавил, что готовит обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение.
«С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — подчеркнул депутат.
В день блокировки Discord произошла DDoS-атака на сайт Роскомнадзора, о чём сообщило как само ведомство, так и пользователи, сигнализировавшие о сбоях в его работе. По словам РКН, атака происходила из-за рубежа, её скорость составляла до 50.76 млн п/с. В ведомстве отметили, что «атаки цели не достигают», а ресурсы РКН, в том числе его сайт, «работают без ограничений».
Естественно, больше всего претензий к блокировке мессенджера высказывали противники любых интернет-ограничений в России, представители игровой отрасли, а также обычные пользователи. Причём последние, как мы уже отмечали выше, проявили очень массовое и порой несдержанное недовольство.
IT-эксперт и создатель «Эшер II» Филипп Кулин считает недальновидной политику подобных блокировок:
«Я уже несколько раз писал — ну счастливо вам воевать с детьми. Они обязательно в благодарность сделают что-то с вашими стаканами воды в старости».
«А вы думали на замедлении YouTube всё остановится? — пишет Internet Protection Society. — Не тут то было. Теперь не обязательно быть сайтом какого-нибудь независимого медиа или политического движения, чтобы быть под угрозой. Бессмысленная и беспощадная цензура достанет всех».
Популярный российский певец Егор Крид также негативно отнёсся к произошедшему:
«Заблокали дискорд, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вааааау. Да че мелочиться? Заблокайте Телегу, звонки, доступ домой, еду, воздух».
Российский профессиональный киберспортсмен в дисциплине Dota 2 Роман «RAMZES» Кушнарёв отметил, что эта тенденция банов вообще не радует:
«За что Discord? Что делать вообще щас? Что следующее: Telegram, Twitch? Ну куда ещё, я вообще не знаю».
Его коллеги также не в восторге от блокировки, предполагая, что придётся переходить на какие-то аналоги, если таковые найдутся, а некоторые предлагают переходить в Skype.
Представитель одной из студий игрового интернет-вещания рассказал «Роскомсвободе», что блокировку они ощутили прямо на вчерашнем эфире. Сама студия находится не в России, но с ними сотрудничают российские комментаторы, и у них нарушился процесс, поскольку какие-то вещи они делают через Discord:
«Столкнулись со сложностями во время прямого эфира в связи с блокировкой дискрода. Проблему удалось решить достаточно оперативно, но неудобство блокировка доставила».
В приватных сообщениях многие наши пользователи и блогеры также жаловались на невозможность воспользоваться удобной и привычной для них интернет-платформой. Многим для восстановления соединения помогал VPN, но у всех работало по разному: где-то работало только приложение, а где-то — только браузерная версия.
Одними из самых популярных тем в Рунете после блокировки Discord стали восстановление доступа, а также поиск альтернативы.
«Полный аналог Discord нашли в Роблоксе — называется Guilded. Для работы нужен аккаунт Roblox и... всё. Школьники снова всех спасли», — сообщил Tg-канал «Эксплойт».
Ещё одной заменой стал TeamSpeak, но сайт платформы не выдержал нагрузки и перестал работать.
На второй после блокировки день тема Discord продолжает оставаться одной из самых актуальных, что, собственно, было вполне ожидаемо. Также стало известно о том, что примеру российских властей последовала Турция, но пока причины ограничения неизвестны.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.