В России снова ужесточат законодательство «об иноагентах»

В Госдуму внесён большой пакет поправок, ужесточающий законодательство «об иностранных агентах»:

№830823-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ и статьи 9 и 11 Федерального закона „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“»

№830832-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Одним из соавторов обоих законопроектов выступил уже «набивший руку» в такого рода законах председатель думской комиссии по «расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» Василий Пискарёв.

За невыполнение требований «должностного лица органа, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области иноагентов», то есть Минюста, будет введена отдельная административная ответственность. Такое правонарушение будет уже квалифицироваться как «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Изменения предлагают внести в ст. 19.4 КоАП, добавив в нее ч. 9 в соответствии с которой за невыполнение требований Минюста для физлиц будут предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 до 500 тыс. руб.

За маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы предлагается взимать штраф до 50 тысяч рублей, заявил Пискарев. По его словам:

«Сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы».

Также Пискарев отметил, что «размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки». Кроме того, предлагается установить повышенную административную ответственность за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил депутат.

У организаций-иноагентов будут отзывать лицензию на просветительскую деятельность. По словам Пискарева, в случае одобрения документа иноагенты «будут полностью исключены из образовательного процесса», не смогут «проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения». Сейчас, как рассказал парламентарий, в реестре Минюста более 50 организаций-иноагентов, «которые активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше».

Предлагается ужесточить штрафы за полное отсутствие маркировки материалов иноагентов. Это будет касаться не только лиц, внесенных в реестр Минюста, но и их учредителей, руководителей, а также участников, если речь идет о юрлицах-иноагентах.



Авторы документа отмечают, что действующие штрафы в размере до 1 тыс. рублей для граждан и до 4 тыс. рублей для должностных лиц «не удерживают от правонарушений»:

«Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа».

Сумма штрафа возрастёт и составит от 30 тыс. до 50 тысяч рублей.

Вводится распространение действия ст. 19.23 КоАП РФ в отношении физ лиц за пределы РФ. Депутаты подали эту поправку как возможность заочного (в случае нахождения нарушившего законодательство лица за пределами Российской Федерации) привлечения «иностранных агентов» к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности. «Подобный механизм уже действует в отношении лиц, участвующих за границей в деятельности нежелательных организаций по ст. 20.33 КоАП», — отмечают авторы законопроекта.

Но, как поясняет юридический эксперт «Роскомсвободы», поправка больше не про нахождение за пределами РФ, а про совершение нарушения за её пределами.