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5 March 2025

В I чтении Госдума приняла поправки, ужесточающие законодательство об «иноагентах»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Вводится экстерриториальный принцип привлечения к админответственности, насмешки над инагентской плашкой будут наказываться, а неповиновение требований Минюста выделят в отдельную квалификацию правонарушений. Также людям с таким статусом запретят просветительскую и образовательную деятельность.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Госдума приняла в первом чтении законопроект №830832-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в целях повышения эффективности административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов)». Документ внесён в январе текущего года и предлагает очередное ужесточение законодательства «об иноагентах», вводя новые меры административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. В тексте первого чтения не появилось новых положений, которых не было бы в изначальном проекте.

Основные положения законопроекта включают:

  • Увеличение штрафов за нарушение законодательства об иностранных агентах.
  • Введение административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с иноагентской деятельностью, за пределами РФ.
  • Штрафы за искажение установленной формы пометки о статусе иностранного агента.
  • Квалификация неисполнения требований Минюста как «неповиновение законному распоряжению должностного лица».

Один из авторов поправок, депутат Василий Пискарёв ранее заявлял:

«Сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы».

Также Пискарев отметил, что «размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки». Кроме того, предлагается установить повышенную административную ответственность за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.

Штрафы, согласно новым поправкам, могут доходить до полумиллиона рублей.

Также был принят законопроект №830823-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статьи 9 и 11 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (в части совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов)». Он касается запрета участвовать соответствующим лицам в образовательной деятельности.

По словам Пискарёва, Запад тратит колоссальные деньги на «иноагентов», которые сейчас пытаются влиять на подрастающее поколение в России. Новым законопроектом вводится полный запрет на семинары, вебинары, сессии, любая форма коммуникации и влияния на аудиторию.

Законопроект о запрете участвовать «иноагентам» в образовательном процессе был принят в первом чтении единогласно:

Второй, который ужесточает административное законодательство, также принят в первом чтении единогласно:

КоАП Госдума Василий Пискарев 20.33 иноагенты 19.34 19.4

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