В России для оперативных блокировок применят специализированную информационную систему

Генпрокуратура России вместе с Минцифры и Роскомнадзором подготовила законодательную инициативу, позволяющую оперативно блокировать противоправный контент в интернете.

Для реализации инициативы планируют использовать специальную программу, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства:

«Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы».

В Генпрокуратуре утверждают, что постоянно ведется мониторинг информации в интернете, мессенджерах и социальных сетях на предмет противоправного контента. Только в 2023 году Генпрокуратура направила в Роскомнадзор свыше 2 000 требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете (в 2022 году — 1 699 требований).

Также ведомство заявило, что выявляет онлайн-сервисы, предлагающие купить поддельные документы или содержащие информацию с нарушением законов «О рынке ценных бумаг», «О Центральном банке РФ», «О банках и банковской деятельности» (с предложениями вложений в ценные бумаги или получением кредитных услуг в обход действующих норм законодательства, включая финансовые пирамиды). За 2023 год Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 306 требований об ограничении доступа к 41 798 таким интернет-ресурсам — сайтам, страницам в соцсетях, приложениям и так далее.

Отраслевой Telegram-канал «ОрдерКом» предполагает, что будет создана новая программа для блокировок:

«Блокировки... блокировки… Как бы спецпрога будет… Бюджет-то выделен — попилят…



На «благие» цели и проверять не будут — как».