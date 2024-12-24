Telegram оштрафован на 4 млн рублей за неудаление канала «ВЧК-ОГПУ»

Таганский районный суд города Москвы 3 декабря текущего года признал Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Административного кодекса (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

Недавно на сайте суда появился текст решения, из которого следует, что по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор неоднократно направлят мессенджеру уведомления об ограничению доступа к целому ряду материалов, а также к целым каналам. Блокировке должны были быть подвергнуться материалы с фейками, направленными на дестабилизацию обстановки в РФ и дискредитирующими органы госвласти, а также армию. Также надзорное ведомство требовало заблокировать информацию с призывами к массовым беспорядкам и несанкционированным митингам, обосновывающую или оправдывающую терроризм. Кроме этого там были материалы с предложением купить поддельные документы и мошеннические каналы.

Множество указанных в решении суда материалов и Telegram-каналов уже недоступно. Очевидно, платформа их всё-таки удалила. Но некоторые всё ещё функционируют.

Одним из самых ярких в этом наборе, пожалуй, является канал «ВЧК-ОГПУ», который пишет о чиновниках, олигархах, бандитах и силовиках. Очень часто это компромат и инсайды. Канал имеет более 1,1 миллиона подписчиков.

Какое-то время сайт проекта блокировался отдельными материалами, а в марте текущего года «Неуказанный госорган» отправил его в бан по «маске», то есть — сразу со всеми доменами и поддоменами:

В июле Минюст признал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» («Русский криминал») «иностранным агентом». В качестве участников проекта ведомство указало Алишера Абдуллаева и Александра Шварева.

Как указывало Министерство юстиции, канал размещал «недостоверную информацию о решениях российских властей, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России». Помимо этого, проект распространял материалы других «иноагентов».

Помимо «ВЧК-ОГПУ», в списке каналов, за которые был оштрафован Telegram, значатся:

Russland hinter Gittern e.V. («Россия за решеткой», внесена в список «нежелательных организаций» в июле текущего года);

публикация «Полдень против партии жуликов и воров» канала «Движение „Будущее“»;

канал «Курская Дуга» (как у указано в описании, «всё о СВО и не только»);

«Плохая куряночка»;

и много других.

Очевидно, в материалах некоторых из них были найдены «дискредитация армии», призывы к массовым беспорядкам, ну а интернет-ресурсы «нежелательных организаций» Генпрокуратура имеет право блокировать без суда. Часть вышеперечисленных каналов и пабликов имеет совсем мало подписчиков, тем не менее власти сочли, что они не просто должны быть заблокированы, то также и Telegram следует наказать за их неудаление.