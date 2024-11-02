«Яндекс Музыка» по требованию властей удалила почти 5000 единиц контента за полгода

Сервис «Яндекс Музыка» с апреля по сентябрь 2024 года удалил 4941 единицу контента по требованию властей. Об этом говорится в отчёте компании о прозрачности (transparency report), копия которого имеется в распоряжении РБК.

В черный список попали 135 треков, содержащих, по мнению экспертов, насилие, оскорбление или шок-контент. В сервисе отметили, что уведомляют о своих действиях правообладателя, который после этого «может внести изменения в контент и загрузить его заново либо подать апелляцию»:

«У 75% удаленного по правилам “Яндекс Музыки” контента суммарно насчитывалось менее 100 прослушиваний в течение месяца до даты удаления. Чаще всего контент удаляется до того, как получит даже минимальную аудиторию сервиса».

Всего аудиостриминг за этот период получил 68 запросов от государственных органов с требованием убрать контент по 69 ссылкам с музыкальными треками, клипами, эпизодами подкастов и обложками альбомов.

Кроме того, 40 090 музыкальных треков из библиотеки «Яндекс Музыки» получили маркировку «18+». Сервис также может ограничить отдельные треки с такой маркировкой от попадания в общие рекомендации. «Это необходимо, если контент может вызвать дискомфорт у большой массы пользователей. При этом фанаты этой музыки все так же будут иметь доступ к ней — в своей коллекции или в поиске», — поясняется в отчете. Всего с апреля по сентябрь из рекомендаций было исключено 2324 трека.

В прошлом году сервис отчитался об удалении 4,3 тыс. единиц контента, в том числе из-за «распространения фейков о российской армии или спецоперации», а также «пропаганды ЛГБТ». Маркировку «18+» получили более 17 тыс. треков.



С октября российские музыкальные сервисы «Звук», «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и «МТС Музыка» начали маркировать представленные в их коллекциях композиции исполнителей-иноагентов.



В Российском авторском обществе (РАО) пояснили, что весь этот доход размещается на специальном рублевом счету, вывести средства с которого можно только по специальному разрешению правительства. По словам представителей организации, в этом смысле музыканты-иноагенты приравниваются к артистам из «недружественных стран».

Ранее мы уже писали о том, что «Яндекс Музыка» подвергла музыкальной цензуре треки таких групп как «Порнофильмы» и «Каста». Недавно стало известно, что решением «Неуказанного госоргана» в реестр запрещённой информации попали ссылки с официальных сайтов самой группы, а также её участника Влади, где были размещены релизы альбома «Новинки зарубежного рэпа».