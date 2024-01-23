За «ЛГБТ-контент» онлайн-кинотеатры получили штрафов на 50 млн рублей

С декабря 2022 года Роскомнадзор выписал около сотни административных протоколов за демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента и его пропаганду на телевидении и в онлайн-кинотеатрах (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России). Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Общая сумма выписанных более чем за год штрафов из-за нарушения новых норм превысила 50 млн руб.



За время действия нового закона Роскомнадзор составил в отношении онлайн-кинотеатров 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола — за их пропаганду. Суды по этим протоколам, по информации ведомства, назначили нарушителям штрафы, общий размер которых превысил 30,5 млн руб.



Что касается телеканалов, против них Роскомнадзор составил 34 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ детям и еще шесть — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире. Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 млн рублей.



Первые протоколы из-за нарушения нового закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям были выписаны в апреле 2023 года в отношении аудиовизуальных сервисов Movix и Peers.TV. В августе Замоскворецкий суд Москвы сразу дважды за день оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1 млн руб. за демонстрацию фильмов «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь», «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без маркировки «18+». Несколько штрафов суды выписывали и в отношении сервиса «Иви» (например, за ленту «Идеальные незнакомцы»), а также Okko, Start и других.

Сейчас блокировка контента, связанного с «нетрадиционными сексуальными отношениями» находится в ведении Роскомнадзора, и «Роскомсвобода» заметила, что всё чаще в реестре запрещённой информации появляются порталы про аниме, а также пиратские сайты и их зеркала, в том числе такие популярные как hdrezka, которые совсем не являются какими-то узконаправленными на ЛГБТ или другой контент ресурсами. Затем очередь дошла до пиратских библиотек и сайтов с аудиокнигами.

Причём блокировка всегда происходит целыми сайтами, а не отдельными ссылками.

Очевидно, надзорное ведомство находит на таких ресурсах некие произведения, содержащие тематику нетрадиционных отношений, но какие именно это книги или фильмы, сказать пока невозможно.

«Проблема заключается в том, что цензура в отношении ЛГБТ сегодня полностью непрозрачна», – говорит глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян:

«Роскомнадзор в ручном режиме рассылает онлайн-кинотеатрам списки крамольных фильмов с пропагандой, которые нельзя показывать. И после поучения таких писем от цензора кинотеатры снимают их в закрытом режиме.



Однако, если вы владелец сайта, вы не можете заранее никак узнать, что из размещенного у вас на сайте контента может стать причиной блокировки и штрафа. Это ровно то, на что еще несколько лет назад обращал внимание ЕСПЧ — в России не существует прозрачного и понятного закона, который позволяет владельцу веб-сервиса просчитать риски и не допустить последствий в виде включения сайта в реестр запрещенной информации.



И это, на самом деле, противоречит и самой политике государства, которое считает, что чем больше реестров, тем лучше. Реестров у нас сейчас много - реестр экстремистов, иноагентов, нежелательных организаций, Единый реестр запрещённой информации, реестр нарушителей законодательства о ПДн».

«Однако никакого реестра ЛГБТ пропаганды не существует. А в свете последнего решения ВС РФ, который отмечает феминитивы как особые индикаторы ЛГБТ пропаганды, правоприменение в отношении этой категории запрещенного контента может стать еще более непредсказуемым», – подытоживает Саркис Дарбинян.