ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на «замедление» Twitter

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил юристов «Роскомсвободы» о том, что коллективная жалоба российских пользователей на замедление Twitter зарегистрирована, ей был присвоен индивидуальный номер:

«Секретариат Суда получил Ваше письмо. Вашей жалобе был присвоен вышеуказанный номер, который Вы должны указывать во всей дальнейшей переписке по этой жалобе.



Суд приступит к рассмотрению Вашей жалобы, как только представится возможность. Судебное разбирательство осуществляется преимущественно в письменном виде на основании поданных Вами формуляра и документов. Если потребуется Ваше личное присутствие, Суд направит Вам приглашение. Вы будете уведомлены о любом решении, вынесенном Судом по жалобе».

Юристы «Роскомсвободы» также отмечают, что наши заявители, которые участвовали в подаче иска, смогут самостоятельно отслеживать движение дела, введя на сайте его индивидуальный номер. Для получения номера пишите в личные сообщения юристам, которые курировали ваше дело.



Напомним, так называемое «замедление» Twitter Роскомнадзор начал в марте 2021 года. Свои действия надзорное ведомство объясняло «защитой российских граждан от влияния противоправного контента».



«Роскомсвобода» тогда инициировала кампанию «Битва за Twitter», наши юристы и российские пользователи подали иски на решение Роскомнадзора. Пройдя все судебные инстанции в России, мы подали жалобы в ЕСПЧ.



Мы и наши доверители считаем, что замедление доступа к Твиттеру по самовольному решению Роскомнадзора нарушает права пользователей соцсети на свободу распространения законной информации, то есть статью 10 Конвенции.

«В деле Twitter российские власти впервые применили технологию шейпинга трафика (throttling), то есть преднамеренное ограничение пропускной способности канала связи с помощью ТСПУ», – отмечает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.



Замедление — это по сути частичный шатдаун, также считает эксперт:

«А шатдаун, какой бы он ни был, – это самое массовое и беспощадное нарушение цифровых прав человека».

«Очевидно, введя практику замедления сервисов, Роскомнадзор пытается избежать повторения событий Кровавого января в Казахстане, когда люди на неделю остались вообще без интернета, – продолжает Саркис Дарбинян. – Она помогает устраивать выборочные шатдауны вместо общенациональных, что сегодня каменный век по всем меркам».



Каждый шатдаун — это миллиарды ущерба для любой цифровой экономики, завязанной на глобальную торговлю, подчёркивает юрист:

«ТСПУ — очень хитрая штука. Кроме того, что она позволяет осуществлять централизованную цензуру, она ещё и даёт возможность замедлять мессенджеры и соцсети, или мешать работе VPN сервисов через блокировку их протоколов, что конечно же представляет из себя грубое вмешательство в свободу информации».

«Технологии двигаются дальше, так же как и технологические инструменты цензуры и контроля. И это происходит не только в России, поэтому дело имеет важное значение для всего Совета Европы и ее членов. Будем надеяться, что детальное рассмотрение кейса начнется уже в самое ближайшее время», – подытоживает Саркис Дарбинян.