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15 May 2024

КС РФ закрепил «длящийся» характер привлечения к админответственности за посты в интернете

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Это вытекает из определении об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о штрафе за публикацию в 2019 году в соцсетях логотипа «Умного голосования» — проекта штабов Навального, деятельность которых была запрещена лишь в июне 2021 года.
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Правозащитный проект «Сетевые Свободы» сообщил, что Конституционный суд РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы бывшей московской муниципальной депутатки Елены Сельковой, которая оспаривала конституционность практики применения ст.20.3 КоАП в части привлечения к ответственности за размещение в интернете символики, которая на момент публикации не была запрещена.

Летом 2022 года в Москве по этой статье массово задерживали кандидатов, чтобы не позволить им участвовать в муниципальных выборах. Елену Селькову тогда оштрафовали за публикацию в 2019 году в соцсетях логотипа «Умного голосования» — проекта Штабов Навального, деятельность которых была запрещена решением Московского городского суда лишь в июне 2021 года.

Срок давности привлечения к административной ответственности по ст.20.3, установленный КоАП — 3 месяца, однако суды все чаще считали публикации в интернете «длящимися», что позволяло им привлекать к ответственности за посты, сделанные много лет назад.

«Сетевые Свободы» отмечают, что:

«Теперь этот подход забетонировал Конституционный суд, указавший, что „момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена“.

Это означает, что всем пользователям стоит проверить свои общедоступные соцсети с момента создания аккаунта, ведь десять лет назад вы могли запостить что-то, запрещенное гораздо позже».

«Этот подход кардинально отличается от практики по уголовным делам, по которым Верховный суд РФ четко сказал, что преступление считается оконченным с момента размещения информации в интернете, и с этого же момента начинается течение срока давности», — подытоживают правозащитники.

114-ФЗ 20.3 экстремистские материалы Конституционный суд штабы Навального Умное голосование

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