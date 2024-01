Дайджест преследований СМИ: декабрь'23

1 декабря Минюст второй раз объявил «иноагентом» телеканал «Дождь» (объявлен ещё и нежелательной организацией): теперь он внесён в реестр как «иное объединение лиц».

1 декабря стало известно, что суд оштрафовал осуждённого на 25 лет журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу на 50 тыс. руб. за нарушение правил деятельности «иноагента». В частности, Кара-Мурза, находясь в колонии, не подал отчёт о деятельности в качестве«иностранного агента».

1 декабря телеканал «Айва ТВ» в Санкт-Петербурге оштрафовали за «пропаганду» ЛГБТ (запрещенная экстремистская организация) из-за демонстрации клипа. В Объединенной пресс-службе судов города уточнили, что сумма Штраф составил 500 тыс. руб. Речь идет о клипе Сергея Лазарева «Так красиво», вышедшем в 2017 году.

5 декабря главреда студенческого медиа «Гроза» Леонида Спирина оштрафовали за «дискредитацию» армии в четырёх публикациях издания. Суд нашёл «правонарушение» «дерзким, существенным и целенаправленным». В качестве свидетеля к делу даже был подключён полицейский.

К 5 декабря «Медиазона» (объявлена «иноагентом») подсчитала, что число «иноагентов», получивших два протокола за нарушения, резко выросло в России с конца лета текущего года: с 20 с сентября до 57 в ноябре. Чаще всего «иноагентов» штрафуют за отсутствие плашки или за ошибки в отчётах в Минюст. Напомним, третий протокол грозит заведением уголовного дела.

6 декабря журналистке Екатерине Дунцовой, заявившей о желании выдвинуться на пост президента, заблокировали банковские переводы в ВТБ. Произошло это через три часа после её обращения к сторонникам с просьбой о финансовой поддержке .

6 декабря суд обязал журналистку Ольгу Романову удалить якобы порочащие честь публикации о предпринимателе Олеге Дерипаска. Напомним, Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Романову в конце июля. Поводом для иска стало утверждение Романовой в интервью проекту «Это Осетинская», что бизнесмену принадлежат частные военные компании, которые ведут деятельность на юге России.

9 декабря против журналиста Андрея Серафимова завели уголовное дело о «призывах к деятельности, направленной против безопасности государства».

«Смешно, что в 2018 году я работал в руководстве «Молодой гвардии Единой России», а сейчас меня ищет угрозыск», — отреагировал Серафимов.

По его мнению, дело может быть связано с его критической по отношению к «СВО» позицией.

11 декабря московский книжный магазин «Читай-город» отменил встречу с научной журналисткой Асей Казанцевой из-за негативных откликов клиентов в отношении её взглядов. Девушка должна была презентовать книгу «Откуда берутся дети?».

«Моя позиция по «СВО» известна, поэтому есть недоброжелатели, хейтеры, которые следят за анонсами моих мероприятий и начинают кошмарить площадки, — объяснила сама Казанцева. — Под анонсом нашей встречи в соцсетях «Читай-города» было много комментариев, что я человек неблагонадежный. И со мной лучше не связываться».

11 декабря на журналистку «Радио Свобода» из Казани Алсу Курмашеву возбудили второе уголовное дело из-за книги «Нет войне». Напомним, ранее СК предъявил девушке неисполнение обязанностей «иноагента», а именно: недонесение на себя как на «иноагента». Курмашева имеет российское и американское гражданство и живёт в Праге. Весной она прибыла в Россию по семейным делам, обратно из страны её не выпустили.

Журналистка будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2024 года.

11 декабря против журналиста Михаила Фельдмана возбудили дело о повторной «дискредитации» армии.

12 декабря публициста и главреда издания «Рабкор» Бориса Кагарлицкого приговорили к штрафу в 600 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Помимо этого ему запретили в течение двух лет администрировать интернет-ресурсы.

Обвинение было связано с публикацией ролика о подрыве Крымского моста, который произошёл 8 октября 2022 года. Видео носили название «Взрывное поздравление кота Мостика, Нервные люди и события, Удары по инфраструктуре».

«В этом видео Кагарлицкий рассуждал об обстоятельствах, военно-стратегическом значении и политических последствиях взрыва моста, но не одобрял его. Заявлений «о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании» (что, согласно примечанию к ст. 205.2 УК, и понимается оправданием терроризма), ни в самом видео, ни в его заголовке мы не обнаружили. Не нашли мы и признаков пропаганды терроризма», — изучили и прокомментировали видеозапись в информационно-аналитическом центре «Сова».

12 декабря стало известно, что Роскомнадзор хочет закрыть самое старое интернет-СМИ Хакасии — информагентство «Хакасия», которому в 2023 году исполнилось 17 лет. Соответствующая информация появилась на сайте суда. Суть претензий ведомства к СМИ неизвестна.

13 декабря журналистке RusNews Марии Пономаренко предъявили обвинение по уголовному делу о причинении не опасного для здоровья вреда сотруднику места лишения свободы. Потерпевшими следствие называет сотрудников колонии. Сама журналистка утверждает, что ни на кого не нападала.

Пономаренко постоянно заявляет о издевательствах со стороны сотрудников колонии. 11 октября она объявила голодовку с требованием прекратить это. По её словам, на следующий день она проснулась в плохом самочувствии, но её всё равно повели на комиссию.

«Так меня босую поволокли через пол зоны, по улице, по плацу. Последнее, что помню, как на лестнице придушили, дальше мозг отключился. Очнулась уже со свободными руками на улице, подумала — комиссия не состоялась. Со слов сотрудников на комиссии наступала босыми ногами на ступни обутых инспекторов, державших за руки, и плевала на ковер. В тот же день после всего упала в обморок, набив шишку на лбу», — написала журналистка.

14 декабря директора издания «Ярновости», которое закрылось после объявления его «иноагентом», оштрафовали по «иноагентской» статье. Поводом для штрафа Антону Туманову стало отсутствие маркировки «18 плюс» в постах издания в течение нескольких часов после включения «Ярновостей» в реестр.

14 декабря Мосгорсуд счёл законным продление ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича до 30 января. Напомним, по информации ФСБ, журналист якобы собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Президент РФ Владимир Путин признал, что Гершковича держат в СИЗО ради обмена.

В тот же день Путин также заявил, комментируя дело Александры Баязитовой, об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве, комментируя дело Александры Баязитовой. Баязитова обвиняется в вымогательстве с целью получения имущества. По этому делу также проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Подробности процесса не разглашаются.

15 декабря стало известно, что Никулинский суд оштрафовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр на 40 тыс. руб. за отсутствие «иноагентской» маркировки. Спустя несколько дней суд оштрафовал по этой статье и учредителя «Медиазоны» Сергея Смирнова — на 150 тыс. руб.

15 декабря Минюст внёс в перечень «иноагентов» бывшего главного редактора красноярского NGS24.RU Андрея Затирко и главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова.

18 декабря сайт «Уралнаш», на основателя которого (Станислав Шминке) завели уголовное дело статье о повторной «дискредитации» РФ, заблокировал Роскомнадзор.

18 декабря Роскомнадзор сообщил, что во время выборов Президента России «совместно с операторами связи будет обеспечивать устойчивую связь в местах голосования» и что «сотрудники территориальных управлений Роскомнадзора, отвечающие за надзор в сфере массовых коммуникаций, не допустят распространения незаконной информации в период выборов в СМИ».

19 декабря Верховный суд Хакасии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор главному редактору интернет-журнала «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву и оставил наказание без изменения. Напомним, журналист осуждён на 5,5 лет колонии за «фейки» про армию. Во время судебного процесса Афанасьев заявлял, что, собирая материал для публикации, пользовался проверенными источниками информации.

19 декабря стало известно, что полиция объявила в розыск главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина.

«Судя по всему, МВД уже успело не только в розыск меня объявить, но и гражданства лишило», — отреагировал журналист.

Напомним, в ноябре полиция возбудила против журналиста уголовное дело о повторной «дискредитации» армии. Суд решил выдать Камалягину подписку о невыезде, хотя он больше полутора лет живет за рубежом.

19 декабря Льва Гяммера, главреда «Скат media», оштрафовали на 10 тыс. руб. «правонарушение против порядка управления в сфере деятельности Роскомнадзора».

«Единственная статья КоАП, которая подходит под описание и размер штрафа — 19.7.10 — «непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»», — предположили в редакции.

Издание «Скат media» заявило, что предпринимало три попытки получить регистрацию в Роскомнадзоре как интернет-СМИ, но всех случаях получало отказ.

20 декабря появилась информация, что Таганский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей телеканал «Точка ТВ» по статье о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних. Речь идёт о показе клипа «Странник» Николая Баскова.

В постановлении суда говорится, что «совокупность сцен» говорит о том, что отношения лирического героя-мужчины с другим мужчиной «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения». Как посчитал судья, это выражено во взглядах, «наличии реакции на поцелуй» лирического героя с женщиной. В то же время его взаимодействие с женским персонажем якобы «носит преимущественно отстраненно созерцательный характер».

21 декабря стало известно, что в России проработают идею запрета на размещение активных ссылок на запрещённые ресурсы. При этом некликабельную ссылку на ресурс размещать будет можно.

21 декабря «Медиазону» во второй раз оштрафовали — на 300 тыс. руб. — за отсутствие маркировки «иноагента».

22 декабря Минюст внёс в реестр «иноагентов» издания «Вёрстка» и «Можем объяснить», а также журналистов Александра Баунова, Александра Рыклина, Валерию Ратникову и юрлицо «ВОБНИАР», созданное добровольно внесшим себя в список «иноагентов» Маратом Никандровым.

23 декабря следователь ФСБ России Александр Чабан заявил, что в деле журналиста Ивана Сафронова, получившего 22 года колонии строгого режима по статье о госизмене, речь идёт в том числе о передаче чешской разведке данных о российских спутниках.

«Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи очень важные Главного разведывательного управления Генерального штаба», — рассказал Чабан.

23 декабря В Риге во время вечеринки Русской службы Би-би-си неизвестный бросил учебную гранату. Причины нападения неизвестны. Мужчина скрылся на автомобиле.

25 декабря журналистку из Читы Нику Новак арестовали до 24 февраля 2024 года по статье о сотрудничестве с иностранной организацией. Что это за организация, скрыто под грифом «секретно». Статья о сотрудничестве с иностранным государством или организацией появилась в российском УК летом 2022 года.

«Дела по такой статье — редкость. Известно менее чем о 10 случаях ее применения: в их числе сотрудник посольства США Роберт Шонов и активист из Пензы Павел Пищулин», — пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ника Новак за свою карьеру была выпускающим редактором ChitaMedia, репортером ZabTV и главным редактором Zab.ru. С 2021 года она работала руководителем Читинской организации «оДАРенные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера.

26 декабря журналистку Машу Гессен заочно арестовали на два месяца по делу о «фейках» про армию и объявили в международный розыск.

«С одной стороны, это смешно: они прекрасно знают, где я нахожусь, и все это какая-то дурацкая игра. С другой, когда ты понимаешь на собственном виртуальном опыте, что за одно предложение в интервью можно быть арестованным и приговоренным на много лет… С одной стороны, мы знаем людей, уже осужденных за фейки в похожих случаях. С другой — привыкнуть к этому невозможно», — прокомментировала девушка.

Гессен — экс-директор русской службы «Радио Свобода» (признано в России иноагентом), экс-главред проекта «Сноб» и журнала «Вокруг света». С 2013 года живет не в России. Статьи Гессен публикуют The New York Times, The New Yorker и другие издания.

26 декабря суд назначил журналисту и блогеру Илье Варламову административный штраф в размере 50 тыс. руб. из-за отсутствия плашки «иноагента».

27 декабря «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры в восьмой раз заблокировала паблик «Псковской губернии». Паблик также заблокировали и «Одноклассники».

28 декабря в Тверском суде задержали посетителей заседания, в том числе журналистов. Произошло это после того, как организатора «Маяковских чтений» Артёма Камардина приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о возбуждении вражды к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР» и в зале начали кричать «Позор!». Другому одному участнику чтений — Егору Штовбе — дали 5,5 лет колонии.

Почти всех задержанных журналистов отправили в автозак, но спустя время, в тот же день отпустили. Позднее у ОВД возле отдела Красносельский, где удерживали корреспондента SOTAvision Евгения Куракина, задержали журналистку RusNews Анастасию Штельваг.

«Репортёры без границ», итоги года

Согласно ежегодному обзору международной организации «Репортёры без границ», на 1 декабря 2023 года по произвольным основаниям, связанным с профессией, в мире задержали 521 журналиста. Ещё 45 журналистов были убиты. В России в тюрьму заключили 28 человек; ещё 2 человека пропали без вести (это украинские журналисты Виктория Рощина и Дмитрий Хилюк).

Подробнее читайте в нашем материале.