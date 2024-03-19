YouTube подверг цензуре видеоролик «Школы призывника»

К «Роскомсвободе» обратился правозащитный проект «Школа призывника», сообщив о том, что недавно они получили письмо от YouTube с уведомлением о блокировке их видеоролика.





«В письме говорится, что Роскомнадзор добавил наш ролик в реестр информации, запрещенной к распространению на территории РФ», – также написали правозащитники в своём Telegram-канале.

Ролик для россиян американский сервис в итоге заблокировал:

С иностранных IP видеоматериал доступен.

Ни в Едином реестре запрещённой информации, ни в Универсальном сервисе РКН по проверке ограничения доступа ссылки на данный ролик мы не обнаружили, хотя в письме, как видим, говорится «ваше видео было добавлено» в соответствующий реестр. Официального сайта «Школы призывника» в реестре запрещённой информации мы также не нашли.

Армейская тема была весьма болезненной для российский властей ещё до начала так называемой «специальной военной операции», о чём мы писали ранее. Обычно это касалось материалов о дедовщине, а также статей о сомнительности призыва юношей из Крыма в российскую армию (правозащитный проект, писавший об этом чаще всех, в итоге был признан «нежелательной организацией»). Блокировки, как правило, были инициированы военными прокурорами, которые шли в суды в регионах, и те принимали нужные им решения. Вполне возможно, здесь мы имеем как раз один из таких случаев.

Чтоб узнать о подробностях блокировки, мы обратились за комментариями к исполнительному директору «Школы призывника» Алексею Табалову.

Он пояснил нам, что:

«Никаких уведомлений или претензий по поводу нашего контента мы от российский надзорных и регулирующих органов не получали.



Мы ранее слышали где-то в новостях, что какой-то московский суд то ли по требованию прокурора, то ли по требованию РКН запретил один из наших роликов. Что это был за ролик, на какой площадке он размещался, мы не знали. Нас о суде никто не извещал, судебного решения нам не присылали».

«YouTube не сообщил, на основании требования какого органа РКН принял решение. Он просто написал, что по решению РКН ваш ролик внесён в реестр информации, запрещённой к распространению в РФ. И YouTube выполнил требование РКН о блокировке», – также добавил правозащитник.

Ранее власти никаких претензий относительно контента ни на сайте, ни в соцсетях организации публично не озвучивали, только вот недавно Роскомнадзор составил в отношении «Школы призывника» протокол об административном правонарушении «за то, что мы якобы где-то не поставили плашку иноагента». «Протокол уже находится в суде, но подробностей мы пока не знаем», – пояснил Табалов. В реестр «иноагентов» организация была внесена в апреле прошлого года.

Специалисты «Сетевых Свобод» проверили ролик и не нашли там ничего противозаконного, также отмечает он:

«Ничем иным как государственной цензурой я это назвать не могу. Полагаю, наши рекомендации по защите своих прав просто кому-то не понравились».

«Само уклонение о призыва уголовно наказуемое, – поясняет Табалов. – Но мы-то как раз в ролике объясняли правовой парадокс, что возбуждение уголовного дела и судимость по 328 статье УК защищают от призыва на срочную службу. Это даже не совет и не рекомендация, а просто разъяснение российского законодательства».



«Будем подавать апелляцию в Ютуб, чтобы разблокировать ролик. «Сетевые Свободы» помогают нам в её составлении», – подытожил исполнительный директор «Школы призывника».

«Школа призывника» — это правозащитно-просветительский проект, который обучает и консультирует призывников, их родителей, военнослужащих и альтернативнослужащих по вопросам призыва и службы. При этом проект подчёркивает, что против армии не выступает, но считает, что «обязательный призыв на военную службу – это пережиток прошлого и его нужно отменить, а в армии должны служить только профессионалы».