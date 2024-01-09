Дайджест декабрьских преследований за слова: блогеры и знаменитости

Вашему вниманию второй дайджест преследований россиян за онлайн-публикации, и посвящён он блогерам, артистам и другим творческим людям.

Административные наказания и внесение в «иноагенты»

Против основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Статья КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным гражданином предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тыс. руб. или ареста до 15 суток, за которым следует выдворение из России.



Мартич родился в Белграде в 1993 году, а с 1997 года живёт в России.



Подробности того, как именно и в каких обстоятельствах пропагандировал наркотики Мартич, пока что недоступны.

«Голая вечеринка», организованная известной телеведущей Анастасией Ивлеевой, обернулась доносами со стороны «традиционалистски настроенной общественности», а также административным делом в отношении рэпера VACÍO (Николая Васильева), которого Лефортовский районный суд Москвы арестовал на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве и отштрафовал по делу об «ЛГБТ-пропаганде» на 200 тысяч рублей.



Кроме этого, его заставили извиниться на камеру и заверить, что он не пропагандировал тему ЛГБТ. Тем не менее, Лефортовский суд счёл пропагандой, о чём сказано в решении инстанции по делу Николая Васильева.



Дресс-код вечеринки в клубе «Мутабор» был almost naked (почти голый). Васильев пришел на вечеринку в кроссовках и носке Balenciaga на гениталиях.



После публикации фотографий с мероприятия в соцсетях православное движение «Сорок сороков» написало донос с требованием проверить вечеринку на «ЛГБТ-пропаганду». О том, какое продолжение имела эта история — в рубрике «Уголовное преследование».

На парня Ивлеевой — 21-летнего Бориса Махмурова, который тоже был на вечеринке, написали донос участники ультрарелигиозной организации «Братство Морозов-Златоуст». По их мнению, Махмуров фотографировался в неглиже, агитируя якобы таким образом за «однополую любовь». А одеваться так, как он, «нельзя в нынешние времена, потому что это плевок на традиционные ценности страны».

Затем Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).



По мнению суда, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте.

Минюст внёс в реестр иноагентов Анатолия Вайсмана, больше известного как Анатолий Белый (актёр театра и кино, продюсер, заслуженный артист РФ). В интервью СМИ и соцсетях артист часто высказывался против «спецоперации», а также жаловался на травлю, организованную против него со стороны бывших коллег из России.

Судя по высказываниям в соцсетях, от своих убеждений он не отказался, однако соответствующую плашку разместил.

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей блогера Аркадия Бабченко из-за неуказания им своего иноагентского статуса в социальных сетях.

МВД проверяло Аллу Пугачеву и Максима Галкина по статьям о «фейках» и «дискредитации» армии. Материалы на Пугачеву поступили в СК в декабре 2022 года, в них говорится о том, что она разместила в интернете «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».



В отношении Галкина проводили проверку по статье о «фейках», указано в документах. Материалы на него поступили в СК в июне 2022 года. В справке СК также указано, что он критиковал действия правительства и вооруженных сил РФ. Было ли принято решение по материалам на артистов, неизвестно.

За неисполнение иноагентского законодательства Савёловский районный суд Москвы оштрафовал кинокритика Антона Долина на 40 тысяч рублей.

Илью Варламова во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки об иноагентском статусе. Сумма штрафа составила 50 тыс. руб., в августе блогера уже штрафовали на 30 тыс. руб. Минюст признал его иноагентом в марте. Блогер пытался оспорить решение, но его иск отклонили.

Уголовное преследование

Кировский районный суд Самары арестовал певца Эдуарда Шарлота до 24 января по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч.3 ст.354.1 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ст.148 УК РФ).



На заседании суда Шарлот признал вину и попросил прощения «у русского народа». Певец прочитал написанное в СИЗО стихотворение, в котором «кается и обещает защищать страну талантом». Он заявил, что был введен в заблуждение российской оппозицией, которая «очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей». Защита певца собирается обжаловать решение об аресте.

Генпрокуратура проверит экс-банкира Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России. Причиной стал его недавний пост в Instagram, где Тиньков называет себя борцом за правду и нелицеприятно высказывается о Владимире Путине.

В Москве против пермского фотографа и основателя группы Jagath Григория Скворцова завели уголовное дело о госизмене. Он достаточно известен в Перми, интересуется промышленной и архитектурной съемкой, которую часто публиковал такие на своей странице «ВКонтакте». Также он увлекается руфингом.



В закреплённом посте на странице он рассказывал об одном из пермских заводов: «Сходил вчера в архив и разархивировал чертежи кузнечного цеха 1916 года, похоже, их никто до меня вообще не брал».



Эта история во многом напоминает дело Андрея Пыжа, который в 2021 году был приговорён к 5 годам колонии общего режима по статье о «получении сведений, составляющих гостайну» за то, что проникал на территорию разного рода «заброшек», в том числе — связанных с метрополитеном и проектом «Метро-2».

Кузьминский районны суд Москвы продлил содержание под стражей культуролога Олега Селиверова. Он останется в СИЗО, как минимум, до 7 февраля 2024 года. Адвокат Алан Качмазов настаивал на переводе культуролога под домашний арест или подписку о невыезде.



Несмотря на фактическое окончание следствия, следователь настаивал на том, что он может «уничтожить доказательства или помешать ходу следствия». Олега Селиверова преследуют за три <антиспецоперационныъ> комментария в чате NEXTA Live, которые силовики посчитали оправданием терроризма.

Кировский районный суд Кемерова удовлетворил гражданский иск о защите чести и достоинства сотрудника ДПС Александра Плаксина и новокузнецкой судьи Марины Евдокимовой к блогеру Михаилу Алферову и взыскал с ответчика 140 тысяч рублей. Об этом сообщил кузбасский активист Максим Андрианов, выступавший представителем Алферова в суде.



Полицейский и судья требовали компенсации из-за видеоролика, в котором Алферов утверждает, что Евдокимова выносила решение по предыдущему иску Плаксина в сговоре с истцом.



Из-за этого же ролика на блогера завели уголовное дело о клевете на судью (ч. 1 ст. 298.1 УК). Кроме того, Алферова обвиняют в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). С августа мужчина находится под домашним арестом.

Социолога Бориса Кагарлицкого приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и освободили в зале суда. В основе дела — видеоролик на ютуб-канале про взрыв на Крымском мосту. Социолога осудили по статье об «оправдании терроризма в интернете». Он не признал вину по делу.

Между тем, прокуратура уже обжаловала приговор.

В Мосгорсуде прошла апелляция на приговор журналисту Майклу Наки и основателю Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву в распространении военных «фейков». Оспорить решение суда низшей инстанции не удалось, и обоим блогерам оставили в силе заочный приговор в 11 лет колонии.

Суд в Москве заочно назначил восемь лет колонии общего режима режиссеру Ивану Вырыпаеву по делу о распространении «фейков» о российской армии. Ранее он неоднократно высказывался против «спецоперации». Уже несколько лет Вырыпаев живет в Польше, в прошлом году он получил гражданство страны, отказавшись от российского.

Книжные магазины и издательства начали снимать с продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова из-за их «публичных заявлений». Об этом объявили издательство АСТ и крупнейшая сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед».



Затем Росфинмониторинг внёс в свой реестр террористов и экстремистов Акунина (там он записан под настоящим именем — Григорий Чхартишвили). На него также завели дело о «фейках» про ВС РФ, следствие планирует объявить писателя в розыск (он находится не в России). А комиссия Госдумы предложила внести Акунина в список «иноагентов».



После этого уже российские интернет-магазины — Wildberries, Ozon, «Литрес» (принадлежит «Эксмо»), book24.ru — стали снимать с продажи книги Акунина. А литературный журнал «Новый мир» удалил с сайта пьесы Бориса Акунина и убрал его из списка авторов.



В тот же день издательство «Захаров», которое издает книги Бориса Акунина, пришли с обыском.



Перед всеми этими событиями провластные пранкеры Вован и Лексус выпустили ролики, в которых поговорили с писателями Борисом Акуниным и Дмитрием Быковым якобы от лица главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В разговоре Акунин и Быков высказались в поддержку Украины и действий ВСУ.

В Госдуме призвали РКН заблокировать сайт Библиотеки Бориса Акунина на территории РФ. Депутаты мотивируя то тем, что ресурс признанного писателя продаёт не только его произведения, но и книги Дмитрия Быкова, Андрея Макаревича и других.



Деньги от покупки этих публикаций отправляются вражеским войскам, заявил в беседе с радиостанцией первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов. Депутат подчеркнул, что таких авторов «нужно бить по тому, что для них дороже всего».

Российский академический молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара все спектакли по произведениям Акунина, сообщила пресс-атташе театра. После внесения писателя в список террористов и экстремистов руководство театра «прорабатывало юридические стороны вопроса».

Управление следственного комитета по Москве возбудило уголовные дела о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку (часть 2 статьи 282 УК) в отношении рэперов Шерафгана Шарипова (Sheraph'gun) и Ислама Закирова (Рецидив).



Шарипов во время рэп-баттла зачитал панчлайн, где он говорит «это что за причесон» и он «не против снять скальп». Эти высказывания посчитали отсылкой к инциденту, произошедшему в июле 2023 года в Электростали: неизвестные сняли скальп с 19-летнего парня из-за зелёного ирокеза. Закиров зачитал строки о том, что он бьёт по «беременной русской» и «это превентивный удар».



Видео с нарезкой выступлений рэперов появилось вечером 15 декабря в telegram-канале «Многонационал», выступающего против миграции из Центральной Азии. Авторы канала призывали обращаться в Следственный комитет.



После этого 17-летний Закиров был задержан, а МВД опубликовало видео с его извинениями. Суд отправил молодого человека под арест.



Между тем площадки рэп-баттлов начали удалять видео из общего доступа. По их словам, им «необходимо время на проверку сомнительного контента и строк».

В Хорошевский суд Москвы поступил протокол в отношении создателя персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна о «дискредитации» армии. По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП грозит штраф до 50 тыс. руб.



Весмной Минюст внёс Мунтяна в реестр иноагентов. Уехавший за границу Мунтян также является сооснователем студии Toonbox и криптовалюты MFCoin.



Позже МВД объявило его в розыск по уголовной статье.

В розыск также объявлен создатель сериала «Масяня» Олег Куваев. СК ранее завёл против него дело о «публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства».

К 14 годам приговорили бывшего администратора сети пабликов «ОНА РАЗВАЛИЛАСЬ». Феликс Елисеев, известный под псевдонимом «Румата Эсторский», был задержан по делу об оправдании терроризма из-за постов в телеграм-канале «Калхозное безумие», где тот, по версии следствия, оправдывал украинские атаки по белгородской нефтебазе, а 9 месяцев спустя ему добавили обвинение в переводе криптовалюты на амуницию для ВСУ.

Возвращаемся в кейсу Ивлеевой и «голой вечеринки». Площадки, на которых рекламировалось мероприятие, уже поспешили удалить её анонсы, но в кэше Google и Архиве Интернета остались копии с сайтов «Мутабор» и NOW.

Самой Ивлеевой тоже пришлось записать объяснение на видео:

«Я приношу извинения перед обществом и перед гостями, которые стали невольными участниками всего происходящего в СМИ. Я полностью осознаю ответственность за произошедшее», — сказала Ивлеева. Она пообещала передать деньги, заработанные со второй части мероприятия, в благотворительные организации — «не в качестве акта добрых дел и ради оправдания, а просто потому, что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».

Тем не менее, её продолжили травить в комментариях «ВКонтакте» те, кому мероприятие показалось слишком вызывающим и нарушающим некие устои. К недвусмысленным намёкам приступила в том числе Екатерина Мизулина.

Позже «посыпались» извинения от участвовавших там артистов, в частности: Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана и Лолиты Милявской.



Также СМИ обратили внимание, что из Instagram Ивлеевой исчезли все пацифистские посты.

Кроме этого, недавно стало известно, что участников вечеринки лишают эфира и рекламных контрактов. МТС, ТНТ, НТВ и другие медиа заморозили договоры с Анастасией Ивлеевой, а также с Глюкозой, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Анной Asti.

Позже Ивлеева записала 20-минутное видео с извинениями, однако это уже не помогло. ФНС начала в её отношении проверку, которое может завершиться возбуждением уголовного дела. Также в её офисах прошли обыски.

Блогера Хилми Форкса приговорили к трём годам колонии по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Его взяли под стражу в зале суда, сообщила прокуратура. Хилми Форкса задержали в Москве в июле.

Другие меры воздействия

Концерт рэпера «Кишлака» в Санкт-Петербурге отменили после обращения депутата Милонова. Соответствующую просьбу депутат направил вице-губернатору Борису Пиотровскому.



По мнению Милонова, в песнях Кишлака «содержится пропаганда запрещённых в России веществ и нетрадиционных ценностей».

Стало известно, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы Софии Ротару.



Речь идёт об отеле «Вилла София» в Ялте. Правоохранители выясняют, спонсировала ли артистка ВСУ. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сообщила, что ранее россияне «очень любили и ценили» Ротару.

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Этот дайджест показал, насколько далеко могут зайти репрессивные меры в отношении, казалось бы, всенародно любимых артистов и писателей. Также декабрь продемонстрировал рост политического доносительства, к которому власти, судя по всему, всячески благоволят. Предполагаем, что кейсы Акунина и Ивлеевой направлены не просто на преследование конкретных людей, но они также являются своего рода сигналом творческой отрасли, что «баловства» или вольнодумства предыдущих десятилетий уже никто не потерпит.