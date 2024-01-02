Какие законы вступают в силу в январе

В январе нового 2024 года вступает в силу ряд законов и других правовых норм, которые повлияют в том числе на Рунет, цифровые технологии, а также права и свободы граждан.
С 1 января вступает в силу закон об оборотных штрафах для операторов связи за отказ устанавливать оборудование (СОРМ), которое будет хранить пользовательский трафик: текстовые и телефонные разговоры, а также контент сообщений.
Неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию СОРМ повлечёт:
В сопроводительных документах отмечалось, что «выполнение требований по установке СОРМ позволит обеспечить безопасность граждан и государства, будет способствовать борьбе с преступниками, которые используют телефонные звонки с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях и для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах терактов».
Также с 1 января в 133 раза вырос размер государственной пошлины за выдачу лицензии на оказание услуг связи. Речь идёт о лицензиях, требующих установки сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).
Ранее такая лицензия была 7,5 тысяч рублей, а сейчас она выросла до 1 млн руб.
В качестве обоснования необходимости новых поправок, глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сейчас на территории России работает 10,5 тысяч операторов связи, и «кто эти операторы, если большинство наших граждан знают названия максимум 6 игроков рынка?», а также что «на телеком-рынке необходимо наводить порядок».
Также, по его словам, сравнительно небольшая цена лицензии в 7,5 тысяч рублей позволяет «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности, в действиях которых выявлены нарушения реализации СОРМ», прекращать действие лицензий и сразу же подавать заявление в РКН о получении новой аналогичной. Большое количество телефонных мошенничеств депутат также связал с тем, что «отдельные (особенно мелкие) операторы предпочитают зарабатывать на криминале».
Представители же отрасли считают, что эта инициатива не поможет в борьбе с мошенническими структурами, но зато негативно скажется на региональном телекоммуникационном бизнесе.
Правила работы с биометрическими данными, которые собираются в единую систему (ЕБС), позволят гражданам с 1 января полностью контролировать свои биометрические профили.
В личном кабинете на «Госуслугах» начнут отображаться все согласия на обработку биометрии, которую пользователь когда-либо предоставлял частным компаниям.
Согласия можно будет регулировать в онлайн-режиме, что позволит россиянам на 100% контролировать свои биометрические профили.
«Если пользователь больше не хочет получать услуги конкретной организации по биометрии, то согласие можно будет отозвать в любой момент», — поясняли ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
1 января вступили в силу поправки в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ряд других законодательных актов, которые направлены на совершенствование системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.
Документ налагает ответственность за утилизацию упаковки на её производителей и утилизаторов. Также предусматривается цифровизация администрирования всего процесса: будет создана специальная информационная система, в рамках которой появится реестр добросовестных утилизаторов. Администратором ресурса станет Российский экологический оператор.
Реестр утилизаторов — список юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров.
Производителям можно будет заключить договор только с тем утилизатором, который присутствует в этом реестре.
С 1 января вступил в силу закон, согласно которому призывать на срочную службу с 2024 года будут граждан с 18 до 30 лет. Ранее верхняя планка возраста была 27 лет.
Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, остаются в запасе и не подпадут под призыв в 2024 году.
Напомним, в апреле 2023 года был принят закон об электронных повестках, согласно которому гражданам не обязательно лично вручать повестку в руки — её размещение в соответствующем реестре уже будет являться фактом такого вручения. Для этого создаются два реестра: воинского и вручённых (направленных) повесток.
Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.
Все экономические субъекты с 1 января обязаны перенести документы бухучета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы таких данных на территории РФ.
Это относится ко всем документам и базам, таким как 1С. Иностранные хостинги и бухгалтерские SaaS-сервисы теперь использовать запрещено.
При этом обязательно хранить в РФ именно оригиналы документов, в том числе бумажные копии и цифровые копии с электронной цифровой подписью. А резервные копии, бэкапы теоретически могут храниться за рубежом.
В России создадут государственную информационную систему в сфере сохранения культурных ценностей. В нее войдут реестры экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, разрешений на вывоз культурных ценностей и реестр паспортов, а также единая база данных о музыкальных инструментах и смычках.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.