Какие законы вступают в силу в январе

В январе нового 2024 года вступает в силу ряд законов и других правовых норм, которые повлияют в том числе на Рунет, цифровые технологии, а также права и свободы граждан.

Оборотные штрафы за отказ от СОРМ

С 1 января вступает в силу закон об оборотных штрафах для операторов связи за отказ устанавливать оборудование (СОРМ), которое будет хранить пользовательский трафик: текстовые и телефонные разговоры, а также контент сообщений.

Неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию СОРМ повлечёт:

наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей и юрлиц от 0,001% до 0,003% размера суммы выручки, но не менее одного миллиона рублей;

повторно — от 0,01% до 0,03% размера суммы выручки, но не менее одного миллиона рублей.

В сопроводительных документах отмечалось, что «выполнение требований по установке СОРМ позволит обеспечить безопасность граждан и государства, будет способствовать борьбе с преступниками, которые используют телефонные звонки с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях и для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах терактов».

Удорожание лицензии на оказание услуг связи

Также с 1 января в 133 раза вырос размер государственной пошлины за выдачу лицензии на оказание услуг связи. Речь идёт о лицензиях, требующих установки сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Ранее такая лицензия была 7,5 тысяч рублей, а сейчас она выросла до 1 млн руб.

В качестве обоснования необходимости новых поправок, глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сейчас на территории России работает 10,5 тысяч операторов связи, и «кто эти операторы, если большинство наших граждан знают названия максимум 6 игроков рынка?», а также что «на телеком-рынке необходимо наводить порядок».



Также, по его словам, сравнительно небольшая цена лицензии в 7,5 тысяч рублей позволяет «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности, в действиях которых выявлены нарушения реализации СОРМ», прекращать действие лицензий и сразу же подавать заявление в РКН о получении новой аналогичной. Большое количество телефонных мошенничеств депутат также связал с тем, что «отдельные (особенно мелкие) операторы предпочитают зарабатывать на криминале».

Представители же отрасли считают, что эта инициатива не поможет в борьбе с мошенническими структурами, но зато негативно скажется на региональном телекоммуникационном бизнесе.

Россияне получат контроль над их биометрическими профилями

Правила работы с биометрическими данными, которые собираются в единую систему (ЕБС), позволят гражданам с 1 января полностью контролировать свои биометрические профили.



В личном кабинете на «Госуслугах» начнут отображаться все согласия на обработку биометрии, которую пользователь когда-либо предоставлял частным компаниям.



Согласия можно будет регулировать в онлайн-режиме, что позволит россиянам на 100% контролировать свои биометрические профили.



«Если пользователь больше не хочет получать услуги конкретной организации по биометрии, то согласие можно будет отозвать в любой момент», — поясняли ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Реестр утилизаторов отходов

1 января вступили в силу поправки в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ряд других законодательных актов, которые направлены на совершенствование системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.



Документ налагает ответственность за утилизацию упаковки на её производителей и утилизаторов. Также предусматривается цифровизация администрирования всего процесса: будет создана специальная информационная система, в рамках которой появится реестр добросовестных утилизаторов. Администратором ресурса станет Российский экологический оператор.



Реестр утилизаторов — список юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров.



Производителям можно будет заключить договор только с тем утилизатором, который присутствует в этом реестре.

Увеличился призывной возраст





С 1 января вступил в силу закон, согласно которому призывать на срочную службу с 2024 года будут граждан с 18 до 30 лет. Ранее верхняя планка возраста была 27 лет.



Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, остаются в запасе и не подпадут под призыв в 2024 году.



Напомним, в апреле 2023 года был принят закон об электронных повестках, согласно которому гражданам не обязательно лично вручать повестку в руки — её размещение в соответствующем реестре уже будет являться фактом такого вручения. Для этого создаются два реестра: воинского и вручённых (направленных) повесток.



Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.

Вся бухгалтерия — только на серверах в РФ

Все экономические субъекты с 1 января обязаны перенести документы бухучета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы таких данных на территории РФ.



Это относится ко всем документам и базам, таким как 1С. Иностранные хостинги и бухгалтерские SaaS-сервисы теперь использовать запрещено.



При этом обязательно хранить в РФ именно оригиналы документов, в том числе бумажные копии и цифровые копии с электронной цифровой подписью. А резервные копии, бэкапы теоретически могут храниться за рубежом.

Инфосистема в сфере сохранения культурных ценностей

В России создадут государственную информационную систему в сфере сохранения культурных ценностей. В нее войдут реестры экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, разрешений на вывоз культурных ценностей и реестр паспортов, а также единая база данных о музыкальных инструментах и смычках.