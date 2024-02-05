Генпрокурорские блокировки станут ещё менее прозрачными

Роскомнадзор предлагает ещё больше ограничить публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов.
Надзорное ведомство опубликовало проект приказа, меняющего порядок работы информационной системы, через которую операторы получают данные о заблокированных сайтах.
Как сказано в пояснительной записке, разработано оно было во исполнения федерального закона №526-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», которым Генпрокуратура получила право внесудебно блокировать призывы донатить армии противника, информацию о сборе несанкционированных религиозных пожертвований, а также информацию об обходе блокировок.
Проектом приказа предлагается исключить положения Порядка функционирования Информационной системы взаимодействия с операторами связи, которые предусматривают указание в требовании и уведомлении Роскомнадзора даты и регистрационного номера требования прокурора.
Речь идёт о закрытии доступа к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам, «фейками» о российской армии, предложениями о финансировании противника, призывами к введению санкций против России, контентом нежелательных организаций.
Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа Роскомнадзора — 16 февраля 2024 г. Если у вас есть пожелания или замечания, вы можете оставить из на странице документа.
Генпрокуратуру перестали упоминать в реестре ещё с октября 2022 года, а блокировки сайтов стали приписываться неназванному ведомству, указывает издание.
Роскомнадзор уже выносил подобные поправки на общественное обсуждение 1 декабря 2022 года, но статус старого документа перестал обновляться после прохождения антикоррупционной экспертизы.
По мнению IT-эксперта Филиппа Кулина, поправки отразятся больше на «общественном мониторинге за блокировками», чем на работе сайтов и хостеров, которые почти не оспаривают требования Генпрокуратуры, опасаясь дальнейшего преследования.
Гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин в то же время отмечает, что это «негативно повлияет на прозрачность принятия решений»: если сейчас можно сразу понять, почему тот или иной ресурс заблокировали, то новые поправки исключат такую возможность. «Придется обращаться в Роскомнадзор, и ответ будет зависеть от него», — пояснил он.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.