«Электрические партизаны» снова в центре внимания цензуры

Песни рок-группы «Электрические партизаны», лидером которой является экс-гитарист DDT Вадим Курылёв, продолжают пополнять реестр запрещённой информации. На этот раз цензуре подверглась композиция «Вольная Ингрия», ссылку с текстом которой заблокировал «Неуказанный госорган»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/7182333

Возможно, власти увидели здесь призывы к сепаратизму, а блокировка такого контента входит в полномочия Генеральной прокуратуры РФ, которая с большой долей вероятности и скрывается под «Неуказанным госорганом». Такую блокировку можно уверенно назвать полным запретом, вследствие чего песня теперь буде исчезать со всех российских музыкальных платформ, а также из соцсетей, mp3-сайтов и ресурсов с текстами и аккордами.

Ранее песни «Электрических партизан» блокировались только по решениям судов, признававших их экстремистскими материалами. На основании этих решений Минюст затем добавлял запрещённые треки в свой реестр. В 2020 году мы обнаружили в этом списке «Левый террор» и «Звезду и автомат (R.A.F)», в марте 2021 — «Революцию в нас!», а в декабре 2021 года экстремистской была признана песня «Жить без власти».

Похожая история происходит с треками «Порнофильмов», у которых сначала через суд заблокировали остро-социальную и сатирическую песню «Нищих Убивай!». Позже уже «Неуказанный госорган» отправил в бан «Это пройдёт», и уже в июне текущего года блокировке подверглась «Роди мне 1000 детей».