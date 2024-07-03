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3 July 2024

«Электрические партизаны» снова в центре внимания цензуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В реестр запрещённой информации попал текст песни «Вольная Ингрия», где власти, скорее всего, увидели призывы к сепаратизму.
Фото: официальный сайт группы.

Песни рок-группы «Электрические партизаны», лидером которой является экс-гитарист DDT Вадим Курылёв, продолжают пополнять реестр запрещённой информации. На этот раз цензуре подверглась композиция «Вольная Ингрия», ссылку с текстом которой заблокировал «Неуказанный госорган»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/7182333

Возможно, власти увидели здесь призывы к сепаратизму, а блокировка такого контента входит в полномочия Генеральной прокуратуры РФ, которая с большой долей вероятности и скрывается под «Неуказанным госорганом». Такую блокировку можно уверенно назвать полным запретом, вследствие чего песня теперь буде исчезать со всех российских музыкальных платформ, а также из соцсетей, mp3-сайтов и ресурсов с текстами и аккордами.

Ранее песни «Электрических партизан» блокировались только по решениям судов, признававших их экстремистскими материалами. На основании этих решений Минюст затем добавлял запрещённые треки в свой реестр. В 2020 году мы обнаружили в этом списке «Левый террор» и «Звезду и автомат (R.A.F)», в марте 2021 — «Революцию в нас!», а в декабре 2021 года экстремистской была признана песня «Жить без власти».

Похожая история происходит с треками «Порнофильмов», у которых сначала через суд заблокировали остро-социальную и сатирическую песню «Нищих Убивай!». Позже уже «Неуказанный госорган» отправил в бан «Это пройдёт», и уже в июне текущего года блокировке подверглась «Роди мне 1000 детей».

цензура 114-ФЗ музыка экстремистские материалы анархизм сепаратизм группа DDT русский рок Вадим Курылёв Электрические партизаны панк Генпрокуратура ДДТ

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