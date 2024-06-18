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18 June 2024

Цензуре подверглась песня «Роди мне 1000 детей»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Теперь уже официально композиция группы «Порнофильмы» попала в реестр запрещённой информации решением «Неуказанного госоргана». Ранее её удаляли «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте», но ни инициатор, ни решение по ней известны не были.
Фото: Facebook группы «Порнофильмы»

В реестр запрещённой информации решением «Неуказанного госоргана» за 7 июня текущего года отправлена ссылка с песней «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/7131303

Несмотря на то, что «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте» (VK) стали удалять этот трек ещё в октябре прошлого года, официального решения какого-либо госоргана по ней в публичном поле не появлялось.

«Неуказанный госорган», которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура, уже ранее блокировал одну композицию «Порнофильмов» — «Это пройдёт». Ведомство имеет полномочия по блокировке весьма широкого спектра информации, куда входят неуважение к государству, военные фейки, призывы к массовым беспорядкам, «дискредитация» армии и множество других материалов.

До этого же в реестр экстремистских материалов Минюста попала песня «Нищих убивай!» по решению Дзержинского районного суда Волгограда.

Как ранее отмечал глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, обоснование блокировок любых песен, где присутствуют остро-социальные тексты, искать уже почти не приходится, поскольку все мы «в курсе нереально широких полномочий прокуратуры».

цензура 149-ФЗ 139-ФЗ 114-ФЗ 28-ФЗ 30-ФЗ музыка экстремистские материалы Генпрокуратура панк-рок группа Порнофильмы

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