Цензуре подверглась песня «Роди мне 1000 детей»

В реестр запрещённой информации решением «Неуказанного госоргана» за 7 июня текущего года отправлена ссылка с песней «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы»:
reestr.rublacklist.net/ru/record/7131303
Несмотря на то, что «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте» (VK) стали удалять этот трек ещё в октябре прошлого года, официального решения какого-либо госоргана по ней в публичном поле не появлялось.
«Неуказанный госорган», которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура, уже ранее блокировал одну композицию «Порнофильмов» — «Это пройдёт». Ведомство имеет полномочия по блокировке весьма широкого спектра информации, куда входят неуважение к государству, военные фейки, призывы к массовым беспорядкам, «дискредитация» армии и множество других материалов.
До этого же в реестр экстремистских материалов Минюста попала песня «Нищих убивай!» по решению Дзержинского районного суда Волгограда.
Как ранее отмечал глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, обоснование блокировок любых песен, где присутствуют остро-социальные тексты, искать уже почти не приходится, поскольку все мы «в курсе нереально широких полномочий прокуратуры».
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