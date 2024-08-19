Число подвергшихся военной цензуре сайтов превысило 20 000

Продолжаем вести мониторинг реестра запрещённой информации на предмет попадания туда сайтов и ссылок из соображений военной цензуры.



Самый пик активности надзорных органов по такого рода блокировкам пришёлся на 2022 год, когда с 24 февраля по 23 августа было заблокировано более 7000 сайтов.



С августа 2022 по 8 февраля 2023 года под блокировку попало уже 3000 сайтов и, таким образом, общее число достигло 10 000.



Отметку в 15 000 сайтов и ссылок российские цензоры перешагнули в ноябре 2023 года (таким образом, за 9 месяцев блокировке подверглось 5000 интернет-ресурсов). Ту же картину наблюдаем мы и сейчас — 5000 за девять месяцев.



Изначально в реестре запрещённых сайтов такие блокировки были обозначены как инициированные Генеральной прокуратурой (все — внесудебные), но с ноября 2022 года она перестала появляться там, а вместо неё появился «Неуказанный госорган», чьи действия напоминали Генпрокуратуру как две капли воды.



Впрочем, не только надзорное и «неуказанное» ведомства блокировали сайты за критику «спецоперации», пацифистские тексты и освещение событий в Украине не в том ключе, как того требуют российские власти. В числе военных цензоров часто выступали и региональные суды. Правда, последние чаще всего блокировали отдельные ссылки, а Генпрокуратура и «Неуказанный госорган» — и ссылки, и сайты целиком. Зачастую — по «маске», то есть — со всеми доменами и поддоменами. По количеству блокируемой информации суды заметно отстают от вышеназванных ведомств.

Если говорить о направленности блокируемых ресурсов, то это самые разнообразные платформы:

социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram);

СМИ из России (оппозиционные), Украины, стран Евросоюза, Закавказья, Центральной Азии и Южной Америки, а также мировые новостные площадки (BBC, DW, The Daily Telegraph, Bild и так далее);

сайты правозащитных и других организаций (Human Rights Watch, «ОВД-Инфо», «Теплица социальных технологий», Activatica и т.п.);

никак не связанные с политикой развлекательные сайты, пиратские порталы, онлайн-магазины, рекрутинговые сервисы, фотостоки («Мульт.Ру», S.T.A.L.K.E.R. 2, chess.com, WikiArt, ParkRun, Jooble, Depositphotos, «JoyReactor» и многие другие).

Уже после блокировки основных сайтов надзорное ведомство, также внесудебно, отправляет в реестр запрещённой информации зеркала вышеперечисленных сайтов.



Больше 6 тысяч «зеркальных» ссылок и сайтов заблокированных СМИ потом повторно попадало в реестр, когда размещали информацию на cloudfront.net. Следом с большим отставанием идёт appspot.com (больше 550). В этом же списке зеркала на run.app, amazonaws.com и других сервисах.



Некоторые из заблокированных СМИ и организаций были впоследствии признаны «нежелательными», например — «Новая газета», DOXA и «Медуза».

Если говорить о внесениях за последний период, то здесь стоит вспомнить блокировку сайта Общества защиты интернета; проект рэпера Оксимирона RAW; сайт экс-министра Украины Арсена Авакова; медиа о борьбе с насилием «Черта»; сразу несколько ресурсов украинской рок-группы «Антитіла»; сайт проекта «Вывожуки»; сайт «Репортёров без границ»; сайт украинского режиссёра и писателя Мстислава Чернова; фонд боксёра Александра Усика; сайт проекта «Школа призывника» и ещё множество других сайтов.

По статистике Роскомнадзора, количество заблокированных по военной цензуре материалов по состоянию на апрель 2024 года превышает 220 тысяч. Напомним, наши и надзорного ведомства данные не противоречат, а практически дополняют друг друга. Дело в том, что большинство владельцев интернет-ресурсов стараются сразу удалять такие материалы, чтоб не быть заблокированными. А вот не выполнившие требования российских властей сайты уже попадают в реестр запрещённой информации.



К тому же процесс блокировки «военных фейков» непрозрачен, какое количество уведомлений и к каким ресурсам было направлено, а также каких материалов они касаются, понять невозможно. Российские интернет-ресурсы стараются не спорить с властями во избежание получения крупных штрафов.

«Подавляющее большинство интернет-ресурсов, которые получили такое уведомление, что они содержат в себе какую-то запрещённую/недостоверную информацию о «спецоперации», сами удаляют её или уже их хостеры ограничивают доступ к их ресурсу. А уже те, кто сам не удалил информацию и чьи хостеры это тоже не сделали — попадают в открытый реестр запрещенных сайтов на выгрузку операторам связи под блокировку», — Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».

👉 Мы будем продолжать мониторинг реестра запрещённой информации и собирать базу заблокированных по военной цензуре интернет-ресурсов. Все обновления мы публикуем на нашем сайте и в соцсетях, так что следите за новостями.

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