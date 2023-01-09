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Аналитика
9 January 2023

Анти-адвент календарь непростого года

Вспоминаем, как прошёл 2022 год, отмечая наиболее важные моменты в сфере компетенций «Роскомсвободы».

2022 год был тяжелым и мрачным для всех нас, но мы считаем важным и нужным вспомнить главные события и темы, которые освещали, за что боролись и с чем нам с вами теперь придётся жить.

Мы упаковали все события и темы уходящего года в Анти-адвент календарь, читайте о них ниже.

Следующий год тоже ожидается непростым. Но мы хотим верить, что он принесёт нам больше счастливых моментов. Давайте поддерживать друг друга и ценить всё то светлое, что есть в каждом из нас.

Свободы и мирного вам неба!

Январь: «Дело Tor» 

 

 

Саратовский районный суд постановил заблокировать Tor ещё в 2017 году. Однако решение исполнили только в декабре 2021 года, и в январе 2022 наши юристы вместе с The Tor Project обжаловали его. Мы считаем, что это судебное решение нарушает право на свободное распространение информации и защиту частной жизни. Кроме того, дело было рассмотрено без участия представителей Tor, что нарушило их процессуальные права.

В течение года наша команда добилась отмены неправомерного решения и пересмотра дела. И хотя суд снова постановил заблокировать сайт, мы не сдаёмся: у нас уже прошла апелляция, впереди — кассация.

Мы надеемся, что нам удастся победить в системе национальных судов, но вообще это дело имеет большое значение и может создать прецедент и для других стран.

💡Пользователи, у которых проблемы с подключением к браузеру, могут обратиться за помощью — @TorProjectSupportBot.

А ещё посмотрите наше интервью с разработчиками из The Tor Project:

видео➡️ https://youtu.be/Hn0-Q3EJV2E 

текст➡️https://roskomsvoboda.org/post/view-with-tor/

 

Февраль: ◼️◼️Й◼️◼️ 

 

 

После начала т.н. «спецоперации» Роскомнадзор фактически ввёл военную цензуру: теперь достоверными считаются данные только из официальных российских источников. Ведомство заблокировало такие СМИ, как «Медиазона», Republic, «7х7», «Агентство», «Сноб», «Собеседник», «Настоящее время», «Псковская губерния», «Тайга.инфо», «Медуза», «Би-би-си», Deutsche Welle, The Village, «Наша Нива» и др.

В течение года давление на СМИ продолжилось: например, суд в Москве аннулировал регистрацию «Новой газеты»; бывших редакторов журнала DOXA объявили в федеральный розыск; издание TJ после блокировки закрылось из-за проблем с рекламодателями.

Кроме того, на территории России заблокировали соцсети Facebook, Instagram и Twitter. Facebook и Instagram ещё и объявили экстремистскими организациями.

Наконец, с 24 по 28 февраля число хакерских атак на российские компании, госорганы, банки и т.д. выросло как минимум втрое, и впервые в истории к открытой кибервойне подключились волонтёры со всего мира.

💡Памятка цифровым кочевникам

 

Март: Международная изоляция и уход IT-компаний

 

 

Многие государства ввели в отношении России санкции. В конце февраля и начале марта IT-компании начали выполнять требования регуляторов своих стран и заявили об уходе: Microsoft, Oracle, SAP, Autodesk, Cisco, Intel, AMD и др. 

!! В связи с этим «Роскомсвобода» выпустила заявление о том, что санкции иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей только помогают цензуре. Например, один из крупнейших магистральных операторов связи Cogent отключил доступ к своему оборудованию для российских пользователей, что может привести к замедлению работы или недоступности иностранных сайтов, и лишь приблизит самоизоляцию Рунета.

💡В марте мы также опубликовали петицию к VPN-сервисам с призывом россиян важного инструмента защиты коммуникаций и предоставить российским пользователям свободный доступ к своим услугам. Amnezia VPN, например, предоставила бесплатный доступ к заблокированным медиа.

Кроме того, в этом месяце Россия покинула Совет Европы, вследствие чего россияне больше не смогут обращаться в ЕСПЧ. 

💡 Чем это чревато и что теперь делать, разбирались тут

 

Апрель: Суд с «Яндексом» 

 

 

«Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали групповой иск к «Яндекс.Еде» за утечку персданных 58 тыс. людей. Сервис в целом был оштрафован на сумму в 60 тыс. руб. Но, по нашему мнению, каждый заявитель должен получить компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Через полгода суд частично удовлетворил нашу жалобу и 13 пользователям из 20 присудили по 5 тыс. руб. Вместе с тем Мосгорсуд подтвердил отказ районного суда допустить в дело ещё 728 заявителей, которые присоединились к иску позднее. В декабре «Яндекс.Еда» и вовсе получила статус потерпевшей стороны. Назвать текущие результаты победой сложно. Однако юристы «Роскомсвободы» продолжают работать дальше, намереваясь переломить всю судебную практику по утечкам!

💡 Напоминаем другим компаниям, что требования безопасности просты:

- шифровать данные;

- проводить оценку и тестирование мер безопасности для выявления уязвимостей;

- свести к минимуму возможность утечки данных, максимально ограничив перечень работников, у которых может быть доступ к этим данным.

 

Май: Пиковый год утечек данных 

 

 

С начала 2022 года в открытый доступ попало не менее 60 баз данных россиян, что больше, чем за предыдущие три года в совокупности. Произошли крупные утечки пользовательских данных у «Яндекс.Еды» и Delivery Club, оператора доставки СДЭК, интернета-магазина Ozon, «Почты России», лаборатории «Гемотест», образовательных платформ GeekBrains и университета «Иннополис», «Московской электронной школы», магазина «Вкусвилл», онлайн-кинотеатра «Старт», оператора Tele2, данных пользователей и сотрудников операторов «Ростелеком», «Билайн» и др. 

Примечательно, что, как отметили в «Сетевых свободах», хакеры с мая демонстрируют принципиально новый подход: они делают веб-сайты с персданными, визуализированными в виде карты с возможностью поиска.

К осени государство разработало закон об оборотных штрафах за утечки в виде процента от прибыли для компаний и ввело ответственность за неуведомление об этих утечках. Наши эксперты оценивают новые нормы скептически.

💡 Как защититься (если это возможно), читайте в наших карточках.

 

Июнь: Блокировка VPN-сервисов 

 

 

Власти внесли VPN в перечень средств информационной войны против России, а Роскомнадзор снова активно принимался блокировать VPN-сервисы. Жители разных регионов России сообщали о проблемах с подключением к ProtonVPN и NordVPN у большинства операторов. Блокировки происходили по ТСПУ, а фильтрация – по конкретным IP-адресам серверов.

Позднее появился список из ещё 7 сервисов, доступ к которым намеревался ограничить Роскомнадзор.

💡VPN по-прежнему остается надёжным инструментом для обеспечения приватности получения доступа к заблокированным ресурсам. Приобрести сервис можно по ссылке, или разверните собственную VPN c помощью Amnezia (победитель DemHack и выпускник Privacy Accelerator).

💡Почему VPN в браузерах не бывает и чем опасны бесплатные «VPN»-расширения, мы разбирали здесь.

Если ваш сайт попал под блокировку в России, вы знаете, к кому обратиться: [email protected].

 

Июль: Жаркое законо«творчество» 

 

 

В этом месяце президент Владимир Путин подписал ряд законов: об «иноагентах», «о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом», о создании банка данных экстремистских материалов, об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний-«заложниках» и др. 

Кроме того, Госдума приняла поправки в УК и УПК об ответственности за «призывы к осуществлению деятельности против безопасности государства».

Установлена ответственность и для операторов связи за отказ пропускать трафик через ТСПУ — их ждут штрафы до 5 млн руб. Напомним, РКН использует ТСПУ в качестве «интернет-глушилок», блокируя сайты по политическим мотивам, даже не занося их в реестр запрещённой информации. Этот же закон вводит штрафы и для поисковиков, не информирующих пользователей о нарушениях интернет-ресурсов, разыскиваемых пользователями через эти самые поисковики.

Ранее заработала статья о «дискредитации». О ней читайте здесь.

💡 Уделите должное внимание защите коммуникаций, чтобы защитить себя (с помощью нашего сервиса «Секьюрно») и не подвести тех, с кем общаетесь.

 

Август: Блокировочные (и не только) репрессии

 

 

За полгода военной цензуры под блокировку попало около 7 тысяч интернет-ресурсов. По состоянию на 22 декабря военной цензурой накрыло 9300 сайтов.

Всего за 2022 год в реестр запрещённых сайтов было внесено более 215 тысяч ссылок. Мы также обнаружили, что теперь в нём появляются записи о блокировке без указания госоргана.

Кроме того, усилилось преследование известных людей. Так, под статью о дискредитации попали футболист Евгений Савин, группа «Порнофильмы», музыкант Юрий Шевчук, экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова и др. Были задержаны участники арт-группы «Явь», политик Евгений Ройзман, журналист Андрей Заякин, арестован общественный деятель Леонид Гозман.

💡Восстанавливайте доступ к заблокированной информации с нашим обновлённым плагином — CensorTracker. К слову, вместе с «Явью» мы сделали там арт-акцию «Родительский контроль». Через художественные высказывания, используемые в «родительском контроле», мы привлекаем внимание людей к проблеме пропаганды, чтобы научить их противостоять ей.

 

Сентябрь: (Не)выборы и (Не)мобилизация 

 

 

Сразу две темы взорвали сентябрь 2022 года. В первой половине это – дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в системе которого специалисты в очередной раз нашли «дыру». С помощью неё можно сфальсифицировать результаты. Полноценного общественного контроля за ДЭГ нет. Система представляет из себя в отдельных местах чёрный ящик, где можно скрытно манипулировать данными – проверить это никак нельзя.

Во второй половине месяца прогремело другое событие   «частичная мобилизация». IT-специалисты с оговорками могли получить отсрочки, но, несмотря на это, страну покинули сотни тысяч человек. Петиция против мобилизации к концу декабря набрала почти полмиллиона подписей.

💡 Власти во время мобилизации, как мы считаем, неправомерно применяли систему распознавания лиц, притом с ошибками. Прочитайте один из кейсов: Юлия Живцова: «Cистема распознавания отметила меня как призывника». А о том, как следили за «уклонистами», сморите здесь. Применяли распознавание и на антивоенных акциях и протестах против мобилизации.

 

Октябрь: Запрет ЛГБТ-«пропаганды»

 

 

В этом месяце Госдума начала чтения законопроектов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» и административной ответственности за правонарушения (закончила к ноябрю; закон вступил в силу в декабре). Нововведения касаются интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

На оба законопроекта «Роскомсвобода» дала отрицательные отзывы, которые направила депутатам. По нашему мнению, заявленные в пояснительной записке причины, обуславливающие необходимость запрета, не учитывают существующее законодательство, местами даже не соответствуют обозначенным целям, а также противоречат позиции авторов законопроекта.

В декабре «ЛГБТ-пропаганда» попала под блокировку как категория.

💡 Сложно спрогнозировать, как закон отразится на людях. Формулировки настолько широки, что могут затронуть вообще всех, кто, по мнению властей, не укладывается в «традиционные» рамки. Но помните, наши юристы всегда готовы защитить свободу слова. Для этого пишите нам на [email protected].

 

Ноябрь: 10 лет блокировкам. 10 лет «Роскомсвободе» 

1 ноября исполнилось 10 лет с момента создания «чёрного списка» сайтов. И 10 лет — «Роскомсвободе»

В честь своего дня рождения мы подготовили специальный лендинг, на котором собрали наиболее важные события, связанные с блокировками и другими нарушениями цифровых прав, такими как биткоин-цензура, преследование за «фейки» о коронавирусе, блокировка Telegram, замедление Twitter и др. 

Пишем мы и том, что делали для противодействия цензуре: как судимся и помогаем обходить блокировки. К слову, в 2022 году власти заблокировали более 247 тысяч интернет-ресурсов: соцсети, российские и зарубежные медиа, VPN-сервисы, ссылки на аниме, тексты запрещённых песен, предложения о покупке санкционных продуктов и статьи с компроматом на чиновников.

А ещё мы проводили различные мероприятия, хакатоны и ежегодную конференцию Privacy Day. В этом году наш Privacy Accelerator стал инкубатором.

💡 Мы не так часто просим поддержать нас, но десятилетие, кажется, как раз подходящий случай.

 

Декабрь: Все — «Иноагенты»

С 1 декабря 2022 года вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь охота за «иноагентами» действительно касается каждого: иностранное влияние можно трактовать настолько широко, что теоретически в зоне риска оказываются все, от пользователей соцсетей до благотворителей и предпринимателей.

На 30 декабря в объединённом реестре находится 515 «иноагентов». И 515 стала «Роскомсвобода».

💡 Мы не согласны с данным решением и обжалуем его. 10 лет мы последовательно защищали право на свободу информации и приватность, боролись с интернет-цензурой и критиковали множество сомнительных законов, закрепощающих Рунет и его обитателей. В сегодняшних реалиях этого вполне достаточно, чтобы стать «иноагентом» перед лицом государственной машины. Мы никогда не занимались политикой, и, очевидно, никакие иностранные силы мы не представляем.

Поддержите нас, это безопасно. А мы остаёмся на страже ваших цифровых прав.

 

 

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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